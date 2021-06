Darum ist die Seemannskirche in Prerow wieder unter Segeln

Prerow

In der Seemannskirche in Prerow sind die Segel gesetzt, das Kirchenschiff ist in Fahrt. Während einer Feierstunde wurden die restaurierten Modellschiffe sowie das sanierte und frisch gestrichene Gestühl in dem Gotteshaus an den Kirchengemeinderat und den Förderverein der Seemannskirche übergeben. Möglich waren die Arbeiten mithilfe des finanziellen Einsatzes der Ostdeutschen Sparkassenstiftung sowie der Sparkasse Vorpommern.

Das sind die großen Modellschiffe in der Seemannskirche in Prerow Das größte Modellschiff in der Seemannskirche in Prerow ist die Fregatte „Napolion“. Gebaut hat sie der Wiecker Seemann Karl Bohn in den Jahren 1845 bis 1855. Nach der Fertigstellung schenkte Bohn das Modell der Prerower Kirche. Es ist gut 2,5 Meter lang und weist einige schiffsbauhistorisch relevante Details auf. Die „Napolion“ zählt zu den größten Modellschiffen ihrer Art in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Die große Detailtreue dieses Kirchen-Schiffsmodells ist trotz mehrerer Instandsetzungen und Restaurierungen erhalten geblieben. Das älteste Modellschiff in der Prerower Seemannskirche ist die Fregatte „Peter Kreft“. Der Prerower Kirchenchronik zufolge wurde das Schiff von dem nach London verzogenen Prerower Peter Kreft um 1780 angefertigt und in dessen alte Heimat geschickt wurd. Das Modell ist ist annähernd 1,5 Meter lang. Durch seine Spantbauweise zählt es zu den Modellen, die wirklichkeitsgetreu gebaut wurden. Besonders fallen zudem eine kunstvoll geschnitzte Gallionsfigur sowie die Heckzierde auf. Dem einstigen Prerower wird auch die nur wenige Jahre ältere Fregatte „De Gewisheit“ zugeschrieben. Das Modell hängt in der Petri-Kirche in Rostock. Von einem Zingster Seemann namens Kramer stammt die Fregatte „Teutonia“. Das 1,3 Meter lange Modell vermachte er der Prerower Kirche im Jahr 1848. Das Modell unterscheidet sich von allen anderen Modellschiffen in Kirchen in ganz Mecklenburg-Vorpommern: Kleinere Bauteil wurden aus Knochen geschnitzt beziehungsweise gedrechselt, beispielsweise die Kanonenrohre.

Hausherrin Ines Dobber, die selbst schon einmal den Atlantik unter Segeln überquert hat, freute sich, das Projekt ihres Vorgängers Reinhard Witte zu Ende bringen zu dürfen. Die Vorsitzende des Fördervereins, Susan Knoll, erinnerte an die Bedeutung der Seemannskirche nicht nur als Ort des religiösen Innehaltens, sondern auch als Ort bürgerschaftlichen Engagements. Der Förderverein mit rund 300 Mitgliedern hat in den vergangenen fast 20 Jahren annähernd eine halbe Million Euro gesammelt und in verschiedene Projekte investiert.

Nächstes Projekt hat schon begonnen

Dieses bürgerschaftliche Engagement für die in den Jahren 1726 bis 1728 erbaute Seemannskirche hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass die Ostdeutsche Sparkassenstiftung sowie die Sparkasse Vorpommern das jüngste Vorhaben finanziert haben: die Sanierung der Modellschiffe in der Kirche. Weil von der avisierten Summe nicht alles gebraucht wurde, konnte auch das Kirchengestühl saniert und gestrichen werden. Die Seemannskirche präsentiert sich inzwischen wie aus dem Ei gepellt.

Doch ein Ende der Arbeiten in und an der Seemannskirche ist nicht in Sicht. Schon hat der Förderverein das nächste Vorhaben auf den Weg gebracht. Während der Renovierung der Sakristei – in der gibt es nun sogar einen Spiegel, so dass Pastorin Ines Dobber den korrekten Sitz des Beffchens, das ist das weiße Leinenstück am Kragen des Talars, kontrollieren kann – wurde in einer Kiste versteckt ein Engel gefunden. Der stand ursprünglich einmal auf der Kuppel der Taufkapelle – vom Kirchraum allerdings nicht zu sehen, weil die Figur einstmals ganz in der Ecke platziert war.

Darum hängen in Kirchen an Küsten Schiffe Über Jahrhunderte hinweg fanden Schiffsmodelle den Weg in die Kirchen an Küsten. In katholisch geprägten Ländern, etwa in Südeuropa wurden diese „Votiv-Schiffe“ meist nach einer Rettung aus Seenot oder nach einer Havarie mit glücklichem Ausgang an die Kirche des Heimatortes geschenkt. Dieser Brauch stammt vor allem aus den Mittelmeerländern Spanien, Portugal und Italien. „Da gibt es genügend Sturm – und der Glaube ist stark“. So hatte der epd-Landesdienst Niedersachsen-Bremen den maritimen Volkskundler und Kulturhistoriker Wolfgang Rudolph in einem Beitrag über Kirchen-Schiffsmodelle zitiert. Anders in Deutschland. Hier zeugten die Schiffe in erster Linie von der sozialen Stellung ihrer Stifter. Oft sei es „Prunk und Protz“, der Kapitäne dazu gebracht habe, Modelle ihrer Schiffe den Kirchen zu überlassen, zitiert der Evangelische Pressedienst den Kulturhistoriker. Mehr Votiv-Schiffe als in Deutschland gibt es auch in Kirchen in Skandinavien, den Niederlanden oder Frankreich. „Modelle sind aus allen Regionen bekannt, in denen die Seefahrt eine bedeutende Rolle spielt“, betont der Rostocker Volkskundler Wolfgang Steusloff in dem im Jahr 2005 veröffentlichten Beitrag. Um die wirtschaftliche Macht der Stifter zu unterstreichen, handele es sich zumeist um stolze Modellschiffe mit repräsentativer Gallionsfigur.

Unter anderem die drei Modellschiffe in der Seemannskirche wurden mit Mitteln der Ostdeutschen Sparkassenstiftung saniert. Im Vordergrund ist die Fregatte „Napoleon“ zu sehen, links davon hängt ein Modell der Fregatte „Peter Kreft“. Ganz hinten befindet sich die Fregatte „Teutonia“. Quelle: Timo Richter

Der Holzwurm hat in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet. Die Figur ist bereits in fachmännischen Händen und wird restauriert. Wie es derzeit bei solchen Projekten gerne gemacht wird, sollen ersetzte Segmente deutlich zu erkennen sein. Rund 12 000 Euro will der Förderverein für die Sanierung des Engels aufbringen. Zu sehen sein wird er später einmal prominent im Kirchenschiff.

Bürgerschaftliches Engagement überzeugte

Ganz inkognito besuchte der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, Friedrich-Wilhelm von Rauch, vor einiger Zeit die Kirche in Prerow. Die Stiftung war auf das Gotteshaus in dem Ostseebad aufmerksam geworden, der Chef höchstpersönlich wollte Fördermöglichkeiten ausloten. Just an dem Tag erfolgte nun der regelmäßige Kirchenputz. Unter Beteiligung einiger Gemeindemitglieder wird der Staub des Vorjahres nach dem Winter aus dem Kirchenschiff gefegt, Altar und Taufkapelle gereinigt.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Seemannskirche, Susan Knoll, überreicht dem geschäftsführenden Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Dr. Michael Ermrich, ein Präsent. Quelle: Timo Richter

Da war es um Friedrich-Wilhelm von Rauch geschehen. Die „herausragende Güte des Objekts“ hatte er schon davor kennengelernt. Die bildet ihm zufolge mit dem bürgerschaftlichen Engagement eine gute Zusammensetzung. „Menschen, die sich so beherzt für die Kirche einsetzten“, sagte der Stiftungs-Chef während der Feierstunde, seien der i-Punkt für das finanzielle Engagement der Stiftung gewesen.

