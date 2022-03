Darum ist die Tankstelle in Born geschlossen

Born

Mit fast leerem Tank derzeit auf den Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu fahren, ist keine gute Idee. Die Tankstelle in Born wird modernisiert und ist voraussichtlich bis zum 28. März geschlossen. Die nächsten Tankmöglichkeiten befinden sich in Zingst, rund 15 Kilometer entfernt, sowie in Ribnitz-Damgarten beziehungsweise in Barth, jeweils rund 25 Kilometer entfernt.

Dem neuen Pächter zufolge werde in den Ausbau der Tankstelle in Born ein sechsstelliger Betrag investiert. Sebastian Zilger sowie Stationsleiterin Anja Behrens freuen sich auf die Einrichtung eines kleinen Bistros. Der Kassen- und Verkaufsraum werde neu gestaltet. Fußboden und Decke werden komplett erneuert. „Das wird richtig schön“, sagt Sebastian Zilger, „und eine Bereicherung für Born.“ In dem Bistro werde es Snacks geben, die an Stehtischen verzehrt werden können. Sitzgelegenheiten werde es analog zu anderen Tankstellen mit einem ähnlichen Angebot nicht geben.

Zahl der Zapfstellen bleibt

Nicht verändert wird die Zahl der Tankmöglichkeiten. Laut Anja Behrens gebe die Kapazität der unterirdischen Treibstofftanks keine Erweiterung der Zapfanlagen zu. Auch die Waschstraße wird während der aktuellen Arbeiten nicht angetastet. Eine neue Anlage soll möglicherweise im kommenden Jahr installiert werden, so Sebastian Zilger.

Solche Waschstraßen werden in der Regel geleast und müssen wenigstens sieben Jahre im Einsatz sein, um sich zu rentieren. Schließlich gilt es, Kosten in Höhe von rund 80 000 Euro wieder reinzuholen.

Pächter kauft und verkauft Tankstellen

Die Muschel, Kennzeichen der Tankstelle, soll wieder in frischen Farben erstrahlen, sagt der neue Pächter der Tankstelle in Born. Sebastian Zilger stammt aus dem Sauerland. Später führte ihn sein Weg nach Berlin, wo er mehrere Jahre lang die größte Tankstelle der Bundeshauptstadt führte. Später kaufte er eine Tankstelle in Stralsund.

Zweites Standbein des 36-Jährigen ist die Renovierung von Tankstellen. Zusammen mit einem Geschäftspartner kauft er mit einem eigenen Unternehmen Tankstellen, um diese zu renovieren. Die auf Vordermann gebrachten Einrichtungen werden dann gewinnbringend weiterverkauft.

Auch Tankstelle in Mönchhagen übernommen

Zuletzt hatte Sebastian Zilger von Shell das Angebot zur Übernahme der Tankstelle in Born erhalten. Da griff er zu, ebenso bei der Tankstelle des Unternehmens in Mönchhagen, die auch zu seinem Portfolio zählt.

Die Stationsleiterin kennt die Borner Tankstelle aus dem Effeff. Dort werde nicht nur getankt. Gerade während der Mittagszeit sei die Tankstelle auch eine Art Treffpunkt. Mitarbeiter verschiedener im Ort tätigen Unternehmen steuerten regelmäßig die Tankstelle an, um einen Snack zu nehmen und sich zu unterhalten. Abends komme gerade am Wochenende auch die Jugend des Boddendorfes an der Tankstelle zusammen. Laut Anja Behrens gebe es in Born allerdings keine Alkoholexzesse, die immer wieder durch verschiedene Medien geisterten. „Das lassen wir nicht zu.“ Auch lautstarke nächtliche Treffen sogenannter PS-Protze gibt es an der Tankstellen in Born nicht.

Spritmangel: Geschäftsführerin radelt

Getroffen hat die Schließung der Tankstelle auch die Geschäftsführerin eines Tourismusbetriebes. Die radelt derzeit jeden Tag die wenigen Kilometer zum Arbeitsort. Das Auto mit fast leerem Tank bleibt stehen. Sie hofft, während der Fahrt zu einem Treffen in Wismar wenigstens bis zu Tankmöglichkeiten im Bereich von Rostock zu gelangen. Diese Reichweite wird jedenfalls noch vom Computer des Fahrzeugs ausgegeben.

Weil Hinweise in der Region auf die geschlossene Tankstelle fehlen, gibt es immer wieder Aufofahrerinnen und -fahrer, die vor der geschlossenen Tankstelle in Born stranden.

Von Timo Richter