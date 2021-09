Darum kamen Ross und Reiter in Born ins Schwitzen

Born

Spanier, Araber und Hannoveraner sind in dieser Woche auf Gut Darß ins Schwitzen gekommen. So unterschiedlich die Pferde auch sind, so hatten die Reiterinnen und Reiter ein Ziel: Sie haben reiterische Arbeitstechniken der Vaqueros, Cowboys auf der iberischen Halbinsel, trainiert. Unterwiesen in die unterschiedlichen Disziplinen Turniersport hat die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Doppelweltmeister im Team und Vizeweltmeister in der Einzelwertung, Thomas Türmer. Ross und Reiter wurde dabei ein Höchstmaß an Konzentration abverlangt.

Working Equitation nennt sich die Disziplin. Es ist ein bisschen wie ein Vierkampf hoch zu Ross. Neben klassischem Dressurreiten gehören dazu auch Arbeitsaufgaben, bei denen einmal Qualität der Ausführung, ein anderes Mal Geschwindigkeit im Vordergrund stehen. Und nicht zuletzt geht es auch um die Arbeit mit Rindern auf dem Rücken eines Pferdes. Die klassische Aufgabe eines Cowboys, ein Rind aus einer Herde herauszulösen.

Vaqueros als Vorbild

Basis ist aber nicht das Tun der aus etlichen Western bekannten Cowboys, sondern das der Vaqueros in Spanien und Portugal. Das Pferd soll auf kleinste Hinweise der Reiterinnen und Reiter reagieren, soll etwa rückwärts im Slalom laufen, soll behilflich beim Öffnen von Toren sein – das ganze nicht grobschlächtig ausgeführt, sondern mit der auf der iberischen Halbinsel charakteristischen Eleganz.

„Das Reiten ergibt dadurch einen Sinn“, urteilt beispielsweise Katharina Manzke. Das Training stärke die Verbindung zwischen Mensch und Pferd, das Pferde werde nicht allein als Sport- und Freizeitgerät eingesetzt. Genau das sei der Reiz, ergänzt Julia Solzer aus Dierhagen, die sich wie Katharina Manzke als Stammgast solcher Trainingsangebote zählt. Das Pferd verstehe nicht nur die Hinweise des Reiters, „das Pferd denkt mit“. Reiz dieser Sportart sei es, als Team Mensch/Pferd verschiedene Aufgaben zu bewältigen.

Schwierige Aufgaben in petto

Und dabei kommen nicht nur die Vierbeiner ins Schwitzen. Thomas Türmer hat schwierige Aufgaben in petto. Slalomritt, Volte, also eine Runde, noch dazu in verschiedener Laufrichtung bei gleichzeitigem Galoppwechsel. Angelika Mertens aus Jüterbog südlich von Berlin ist die Anstrengung schon nach zwei Umläufen anzusehen. Kraft und Konzentration zu koordinieren, Schulter nach links, nach hinten, Druck mit den Schenkeln oder dem Schuh in einer bestimmten Höhe – das ist auf dem ungeduldigen Spanier Romero gar nicht so einfach.

Das Pferd schnaubt, die Anspannung ist förmlich zu spüren. Aber Thomas Türmer lässt nicht locker, fordert entsprechend dem Leistungsstand von Reiter und Pferd das äußerste. Drei Umläufe später galoppiert Romero kurz unbeschwert auf. Die individuelle Trainingseinheit hat ein Ende, ebenso würde ein Schüler nach einer schwierigen Klassenarbeit aufatmen. „Es bereitet Freude“, sagen Katharina Manzke, selbst Pferdetrainerin, und Julia Solzer unisono. Erstere nimmt für ihre Übungseinheiten viele neue Erfahrungen auf.

Logische Dressurlektionen

Hindernisse auf dem Parcours in Born „macht die Dressurlektion für das Pferd logisch“, sagt Katharina Manzke. Es geht nicht um Hürden, die übersprungen werden müssen, sondern um Stangen und Tonnen, die die Pferde in unterschiedlichen Weisen umkurven sollen. Damit werden den Pferden, aber auch den Reiterinnen und Reitern die ursprünglichen Aufgaben der Vaqueros auf spielerische Weise übertragen.

In dem Landwirtschafts- und Tourismusbetrieb unter anderem mit Kletterwald, Hofcafé und verschiedenen Aktivitätsangeboten ist auch der Reitsport zu Hause. Das Gut Darß unterhält unter anderem ein Gestüt, hat auch einen großen Reitplatz in direkter Nachbarschaft. Auch in der Vergangenheit erfolgten Trainings in verschiedenen Disziplinen. So gab es mehrfach ein Horsemanship-Camp. Da wurde die Arbeit mit Rindern trainiert. Für die Lektionen hatte das Gut Darß eigens eine Herde mit Jungtieren zusammengestellt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter