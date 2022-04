Darum kehrt Wustrow in den Tourismusverband für die Region zurück

Wustrow

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln – und nun wieder rein in die Kartoffeln. So lässt sich das Agieren des Ostseebades im Zusammenhang mit dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst beschreiben. Endete die Mitgliedschaft erst mit Ablauf des zurückliegenden Jahres, will die Kommune ab sofort wieder beitreten. Das haben die Mitglieder der Gemeindevertretung während der jüngsten Zusammenkunft beschlossen – bei einer Gegenstimme.

Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) hatte kurz, aber eindringlich für eine neuerliche Mitgliedschaft geworben. An den Themen Gästekarte und der Beteiligung des Verbandes an der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts für die ganze Region sollten auch Vertreter Wustrows mitarbeiten können. Auch der Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Gemeindevertretung, Robert-Asmus Sington (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow), warb für den Wiedereintritt des Ostseebades in den regionalen Tourismusverband. „ Tourismus kann und wird sich ändern, die Arbeit des Verbandes beschränkt sich nicht allein auf Marketingmaßnahmen.“ Um bei der touristischen Entwicklung der Region ein Wörtchen mitreden zu, ist Mitarbeit gefragt. Das haben zuletzt auch Born, Prerow und Wieck so eingeschätzt und sind in den Tourismusverband zurückgekehrt.

Beitrag einkalkuliert

Das Engagement für die Region lässt sich die Kommune einiges Kosten. Als Mitgliedsbeitrag werden jährlich rund 18 000 Euro fällig. Bezahlen soll das Kurdirektor Dirk Pasche. Die Summe wird in den Haushalt des Kurbetriebes eingestellt. Um dennoch einen ausgeglichenen Etat hinzubekommen, muss der Kurdirektor gut rechnen. Vorsorglich hatte Dirk Pasche den anteiligen Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr schon einmal einkalkuliert. Bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen bleibt unterm Strich noch ein kleines Plus in Höhe von geplant 3000 Euro.

Außer dem Mitgliedsbeitrag für den Wiedereintritt in den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst rechnet Dirk Pasche mit Investitionen in Höhe von rund 10 000 Euro als Anteil für die geplante Ausstellung in der einstigen Seefahrtschule, neue Computertechnik wird mit rund 25 000 Euro zu Buche schlagen, außerdem sollen fehlende Ladekapazitäten ausgeglichen werden. Dafür stehen laut Wirtschaftsplan 30 000 Euro zur Verfügung. Bei der Instandhaltung geht es in diesem Jahr in erster Linie um die Sanierung von Strandtoiletten. Insgesamt hat der Wustrower Kurdirektor für diese Vorhaben 75 000 Euro veranschlagt.

Befristung gestrichen

Der künftige Mitgliedsbeitrag ist im Etat des Kurbetriebs schon eine Hausnummer. Dabei hat sich die Kommune, sprich die Mehrheit der Gemeindevertretung, zuletzt geziert, im Tourismusverband mitzuwirken. Erst zum Jahr 2020 erfolgte der Wiederbeitritt zu dem Regionalverband. Die Mitgliedschaft wurde seinerzeit erst einmal auf ein Jahr begrenzt – ohne die Option einer automatischen Verlängerung. Per weiterem Beschluss hatte die Gemeindevertretung die Mitgliedschaft im Tourismusverband dann um ein Jahr verlängert – wiederum ohne Option der automatischen Verlängerung.

Fristgerecht zum Ende des Vorjahres lief die Mitgliedschaft in dem Verband nach ordentlicher Kündigung aus. Um nun ein weiteres Mal in den Verband einzutreten. Die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses hatten das nach einer Beratung Anfang März empfohlen. Und zwar mit der Ergänzung, dass der neuerliche Beitritt nun ohne eine zeitliche Befristung erfolgen solle. Dieser Beschlussempfehlung sind die Mitglieder der Wustrower Gemeindevertretung mehrheitlich gefolgt. Der Beschluss konnte erst jetzt gefasst werden, weil der Haushalt des Ostseebades im ersten Anlauf durchgefallen war. In der Folge konnte auch der Wirtschaftsplan des gemeindeeigenen Kurbetriebs nicht beschlossen werden.

