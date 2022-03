Darum knallte es am Wochenende auf der Halbinsel Pütnitz

Ribnitz-Damgarten

Von lauter Böllerei, gar von Kanoneneinschlägen berichteten besorgte Anrufer am Samstag am Telefon der Polizei in Ribnitz-Damgarten. Los ging es am Nachmittag, die Explosionsgeräusche zogen sich dann bis in die frühen Abendstunden hin, wie die Polizei Ribnitz-Damgarten am Sonntag auf Nachfrage mitteilte. Festgestellt wurde infolge längerer Nachforschung eine Firma, die pyrotechnische Veranstaltungen durchführt und auf dem einstigen Flugplatzgelände in Pütnitz kurz vor dem Ablauf stehende Pyrotechnik abbrannte. Polizei und Feuerwehr in der Bernsteinstadt waren von der durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV genehmigten Aktion im Vorfeld nicht informiert, hieß es seitens der Polizei. Nach Feststellung des Sachverhalts endete das Böllern gegen 20 Uhr.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Timo Richter