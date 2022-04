Ribnitz-Damgarten

Sucheinsatz am Donnerstagmorgen in Ribnitz-Damgarten: Rettungshundestaffel, Polizei am Boden und mit dem Helikopter in der Luft und Feuerwehr sind am Morgen unterwegs. Vermisst wird eine Frau aus der Bernsteinstadt.

Gegen 7.30 Uhr wurde die 58-Jährige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei hofft, die Frau schnell zu finden und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Suche über Pütnitz

Die Frau war am Morgen offenbar mit einem Fahrrad davongefahren. Im Bereich des Flugplatzes Pütnitz suchten die Einsatzkräfte nach ihr. Mehrere Runden drehte der Helikopter über der Halbinsel. Die Feuerwehr Ribnitz-Damgarten unterstützte mit Kameraden und Technik die Suche.

Polizei und Feuerwehr suchen im Bereich des Flugplatzes Pütnitz nach einer vermissten Frau. Quelle: Robert Niemeyer

Gegen 10.30 Uhr dann die gute Nachricht. Die Gesuchte wurde gefunden. Nach Angaben der Polizei geht es ihr gut. Sie konnte nach Hause zurückkehren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Robert Niemeyer