Darum kreiste über dem Darß ein Polizeihubschrauber

Prerow/Born

Die Suche nach einem Vermissten in Prerow hat am Donnerstag nach etlichen Stunden ein glückliches Ende genommen. Was war passiert? Morgens gegen 9.30 Uhr entfernte sich ein 79-jähriger Mann aus Berlin nach einem Streit mit seiner Ehefrau in unbekannte Richtung. Eigene Suchmaßnahmen der Ehefrau und von Bekannten blieben jedoch erfolglos, teilt die Polizei am Freitag mit.

Gegen 13.30 Uhr meldete sich die besorgte Ehefrau bei der Polizei, die sofort mit den Suchmaßnahmen nach dem Senior begann. Dabei wurden nicht nur örtliche Polizisten eingesetzt, sondern auch ein Suchhund und der Polizeihubschrauber.

Hubschrauberbesatzung entdeckt Vermissten

Gegen 23.30 Uhr fand die Besatzung des Polizeihubschraubers am Weststrand, etwa vier Kilometer südwestlich des Leuchtturms, eine Person am Strand. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Gesuchten handelt. Der Mann war unterkühlt und wurde in Rettungsdecken gehüllt.

Mithilfe eines Rettungshubschraubers konnte er geborgen und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden. Im Anschluss wurde die Ehefrau darüber informiert, dass ihr Mann gefunden wurde.

Von Timo Richter