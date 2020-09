Darum kündigt die Stadt Barth allen Landwirten die Pachtverträge

Barth

Da die Stadt Barth allen Landwirten die Pachtverträge gekündigt hat, beschäftigten sich die Mitglieder des Barther Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit in ihrer jüngsten Sitzung mit den Kriterien zur bevorstehenden Neuverpachtung der landwirtschaftlichen Flächen im Barther Stadtgebiet. Weil aber niemand im Ausschuss so richtig über landwirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, tat sich das Gremium mit der Aufgabe schwer. Mit Matthias Hagge, Geschäftsführer der Landwirtschaftsgesellschaft Frauendorf mbH, saß allerdings ein Fachmann im Publikum und konnte zum einen oder anderen Sachverhalt konsultiert werden.

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig bedauerte die sehr spezielle Fragestellung und begründete sie mit den Vorgaben der Landgesellschaft MV, die in Hinblick auf die anstehende Neuverpachtung im kommenden Jahr abzuarbeiten sind. „Zum letzten Mal hatten wir uns um die Jahrtausendwende mit dem Thema befasst, danach wurde die Landwirtschaft wie ein Stiefkind behandelt. Weil sich seither die Bedingungen sehr geändert haben, müssen wir wieder zu geordneten Strukturen kommen. Deshalb wurden bereits Ende 2019 fristgemäße Kündigungen für die Pachtverträge verschickt.“ Zu den geänderten Bedingungen zählte er unter anderem die Übernahme der Barther Schäferei durch das Gut Darß.

Diskussion zum Thema Glyphosat

Einigkeit herrschte bei vielen Ausschussmitgliedern über das Kriterium Glyphosateinsatz. Der sollte ihrer Sichtweise nach auf allen städtischen Flächen sofort verboten werden. Ausschussvorsitzender Ernst Branse verwies aber darauf, dass die Stadt dafür nicht zuständig sei. In der Bundesrepublik wäre die Glyphosatanwendung noch bis zum Jahresende 2023 gestattet.

Der Bürgermeister pflichtete ihm bei: „Wir sollten nicht im Kleinen die Dinge nachregulieren, die bereits im Großen geregelt wurden.“ Matthias Hagge nannte zum besseren Verständnis ein Beispiel für die beim professionellen Einsatz verwendeten Glyphosatmengen: „Das, was ein Kleingärtner auf 100 Quadratmetern verbraucht, reicht bei uns zur Bearbeitung von 10 000 Quadratmetern.“

Längere Zeit wurde über Unterschiede zwischen ökologischer und herkömmlicher Landwirtschaft diskutiert, bis Matthias Hagge wieder für Durchblick sorgte: „Auch Betriebe, die nicht nach ökologischen Richtlinien arbeiten, werden in dieser Hinsicht durch EU-Vorgaben immer stärker eingeschränkt.“

Verpachtung nur an ortsansässige Personen

Am Ende wurde beschlossen, bei der Neuverpachtung ausschließlich ortsansässige Personen in Abhängigkeit von der Arbeitsintensität ihrer Betriebe zu berücksichtigen (zum Beispiel Milchviehanlage vor Ackerbau) sowie ökologisch und touristisch orientierten Landwirtschaftsbetrieben nicht den Vorzug zu gewähren.

Bei der Laufzeit der Pachtverträge einigte sich der Ausschuss mit Hinblick auf die Investitionssicherheit auf zehn Jahre bei fünfjähriger Anpassung des Pachtzinses sowie auf die Möglichkeit des Sonderkündigungsrechtes bei Eigenbedarf an Flächen. Statt die Flächen komplett neu auszuschreiben soll mit den bisherigen drei Hauptpächtern in Verhandlung getreten werden. Prinzipiell sollen landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der Stadt bleiben – es sei denn, es würde ein Flächentausch notwendig.

Grundstücke in Sanierungs- und Gewerbegebieten

Diskutiert wurde bei der Sitzung auch über die Kriterien zur Vergabe von Grundstücken in Sanierungs- und Gewerbegebieten. Die Ausschussmitglieder entschieden sich bei beiden Gebietsarten für fast identische Vorgaben. So sind durch die Käufer bei Grundstückskäufen in beiden Gebietsarten Finanzierungsbestätigungen vorzulegen und Umsetzungsfristen einzuhalten, wobei im Grundbuch für den Fall der Nichteinhaltung die Rückübertragung an die Stadt gesichert wird.

Während in Sanierungsgebieten ein Gestaltungskonzept vorgelegt werden muss – die Stadt ist verpflichtet, ihr dort befindliches Grundstückseigentum unter städtebaulichen Gesichtspunkten zu privatisieren –, wurde auf Nutzungskonzepte in Gewerbegebieten verzichtet, weil diese nach Auffassung der Sitzungsteilnehmer keinen Sinn machen würden. Ursprünglich sollte damit ein ausschließlicher Hallenbau unterbunden werden.

Auf Basis der eingeflossenen Änderungswünsche und Ergänzungen soll nun eine überarbeitete Fassung des Kriterienkatalogs erstellt und bei der nächsten Ausschusssitzung zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden.

Von Volker Stephan