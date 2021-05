Darum leidet ein Arzt in Ribnitz-Damgarten unter Corona-Einschränkungen

Ribnitz-Damgarten

Dass er unter den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie leide, gibt Dr. Thomas Fischer unumwunden zu. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit Praxis in Ribnitz-Damgarten reist sehr gerne. Der 61-Jährige bezeichnet sich als Erlebnis-Tourist. „Trekking mache ich schon sehr gerne“, sagt der Mann aus Graal-Müritz. Am Mount Everest war er schon und „ich könnte jedes Jahr zum Wandern in die Toskana fahren“.

Außerdem ist er in der Tischtennisabteilung des Ribnitzer Sportvereins aktiv. Kurzfristig abgesagt hat er eine geplante Tour in Deutschland, er hat vier Kinder, die in dem ganzen Land verteil leben.

„Hoffnungsblasen“ für Gottesdienstbesucher

Seine große Leidenschaft ist die Musik. Jeden Sonntag empfängt der Leiter des Posaunenchors der Kirchengemeinde Graal-Müritz in dem Ostseebad sowie in Ribnitz-Damgarten mit einer kleinen Abteilung der Musiker die Besucher der Gottesdienste mit einem „Hoffnungsblasen“. Weil nicht geprobt werden darf, erklingen zumeist einfachere Stücke.

Von Timo Richter