Darum leuchtet das Ribnitzer Rathaus am Montag rot

Ribnitz-Damgarten/Wieck

Am Montag, 22. Juni, wird das Ribnitzer Rathaus ab 21 Uhr rot beleuchtet. Der Veranstaltungsmanager Max Kuster und die Firma Hauer Showtechnik beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Night of light“. Kultur- und Veranstaltungszentren werden in der Nacht von Montag zu Dienstag rot illuminiert, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen, in der die Veranstaltungsbranche seit Beginn der Corona-Krise steckt.

In Wieck auf dem Darß wird die Eventagentur Adebar ein Zeichen setzen. Bundesweit sollen mehr als 4700 Kulturstätten Montagnacht erleuchtet werden, darunter das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm und die Zeche Zollverein in Essen.

Branche steht auf der Roten Liste

Für den Initiator der Aktion „Night of Light“ und Vorstand der LK-AG Essen, Tom Koperek, steht die gesamte Veranstaltungswirtschaft auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen: „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht. Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“

Die Aktion „Night of Light“ vereint Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, um in einer konzertierten Aktion ein imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohte Branche zu setzen und zu einem Dialog mit der Politik aufzurufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Anika Wenning