Darum muss das Restaurant „Kehrwieder“ in Dierhagen bald schließen

Das Gaststättensterben auf der Halbinsel hält an. Mehr als eine Hand voll Restaurants oder Cafés hat es in den vergangenen Jahren in Born getroffen, beklagt wird diese Entwicklung auch in Ahrenshoop oder Zingst. Auch in Dierhagen ist das ein Thema. Um das „Kehrwieder“ ranken sich inzwischen etliche Gerüchte. Was ist dran an dem Gerede?

Klar ist, Ende Januar 2021 läuft der Pachtvertrag für Ulla und Rüdiger Lelewel aus. Das ist unstrittig. Fast drei Jahre nach Übernahme des Restaurants wird das Paar eigenen Worten zufolge nicht in ein tiefes Loch fallen. Sie haben das Restaurant in den vergangenen beiden Jahren wieder auf Kurs gebracht, sagen sie. Das „Kehrwieder“ habe sich wieder einen Ruf erarbeitet, der auch außerhalb der Grenzen Dierhagens erhört werde. Rund drei Viertel der Gäste sind nach Einschätzung der Gastronomen Einheimische. Bis aus dem Raum Stralsund kämen die Menschen, um in Dierhagen eine „ehrliche Küche“ zu genießen.

Persönlichen Hafen angelaufen

Er, einstiger Tonmeister beim Film – bis 2014 war Rüdiger Lelewel unter anderem für den Ton der Traumschiff-Serie verantwortlich – sie als Szenenbildnerin auch während der Dreharbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff beschäftigt, lernten sich kennen und lieben. Die gebürtige Ribnitz-Damgartenerin kehrte dann aufs Land zurück, um ihren Vater zu pflegen, Bekanntschaft mit der Gastronomie machte sie seinerzeit im Pfannkuchenhaus in Dierhagen, das damals ein Bruder führte.

Stirbt eine weitere Gaststätte – diesmal das „Kehrwieder“ in Dierhagen? Quelle: Timo Richter

Schnell reifte der Wunsch des Paares, persönlich einen Hafen anzulaufen. Geschehen ist das im „Kehrwieder“. Ulla Lelewel zufolge war das eine echte Herausforderung, das Restaurant sei heruntergewirtschaftet worden, der Ruf war schlecht. Knapp drei Jahre später schlagen sich die Pächter gegenseitig auf die Schulter: Der ramponierte Ruf des „Kehrwieder“ sei aufpoliert, das Geschäft laufe – auch über den Winter hinweg. Beim Online-Bewertungsportal Tripadvisor landete das „Kehrwieder“ zuletzt auf Platz eins, verdrängt Sternekoch Pierre Nippkow in der Ostsee-Lounge. Hausmannskost gegen Sterne-Küche – Ulla Lelewel will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, freut sich aber über das Ergebnis.

Unterschiedliche Aussagen

Trotzdem ist nicht alles in Butter. In Dierhagen grassieren unterschiedliche Aussagen zur Zukunft des Restaurants in der Neuen Straße, fernab der Gästeströme. Unterm Strich wird über das Aus zu unterschiedlichen Zeitpunkten spekuliert. Fakt ist: Der Pachtvertrag läuft bis Ende Januar 2021. Bis dahin werde der Restaurantbetrieb weiter mit vollem Engagement erfolgen, sagen Ulla und Rüdiger Lelewel unisono.

„Dann schließt sich diese Tür, eine weitere wird sich öffnen“, sagt die Pächterin. Sie zeigt sich irritiert angesichts des Geredes im Ostseebad. Gerne hätte sie das „Kehrwieder“ weiter betrieben, es sei aber klar gewesen, dass der Pachtvertrag befristet sei. Sie empfindet es schade, dass der Restaurantbetrieb in dem Haus enden werde.

Für Arbeitgeber gebürgt

„Ich habe in diesem Komplex meine Lebensversicherungen versenkt“, sagt Eigentümerin Gabriele Springer. Quelle: Timo Richter

Ganz anders stellt sich die Sicht der Eigentümerin dar. Gabriele Springer hat als einstige Angestellte nach dem Tod des Eigentümers Manfred Stockers die Pension samt Restaurant übernommen. Ein eigenes Haus in Falkensee sowie ihre Lebensversicherungen habe sie in dem Komplex versenkt. Als langjährige Angestellte habe sie das Grundstück mit Pension, Stall und Restaurant gekauft, die Erben ausbezahlt sowie eine Grundschuld beglichen.

Mit ihrem Eigentum habe sie für den Eigentümer des 5000 Quadratmeter großen Areals gebürgt, sagt Gabriele Springer. Weil sie für einen langfristigen Kredit schon zu alt gewesen sei, wurden ihre beiden Söhne mit ins Grundbuch eingetragen. Und ihre beiden Söhne werden es sein, die das Areal künftig weiter bewirtschaften werden, ihnen stehen alle Möglichkeiten offen.

Ungewisse Zukunft

Was nach Januar 2021 mit der Gaststätte geschieht, ist derzeit noch unklar. Über eine Verlängerung des Pachtvertrages werde nicht sie entscheiden. Sicher ist, dass die benachbarte Pension zum Jahresende umgebaut wird. Die alten Bäder werden saniert, Gästezimmer auf Vordermann gebracht. Die Pension wird laut Gabriele Springer auf jeden Fall weitergeführt – ohne Frühstück.

Die Zukunft des Restaurants legt sie in die Hände ihrer Söhne, selbst will sich Gabriele Springer nicht mehr mit Pächtern beschäftigen müssen. Nachgedacht wurde bereits, das Restaurant zu fünf festen Wohnungen umzubauen, auch gibt es das Angebot einer in Dierhagen ansässigen Physiotherapeutin, ihre Praxis dorthin zu verlegen.

