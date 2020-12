Wieck

Dass Minuszeichen in verschiedenen Bereichen des kommunalen Haushaltes kein Minus sind, dass finanzielle Verpflichtungen aus dem Vorjahr dennoch eingepreist werden können – und unter der Aufrechnung dennoch wenigstens die schwarze Null steht, das hat das Boddendorf Wieck bewiesen. Die Rechnung ging allerdings nur auf, weil die Kommune ein vergleichsweise dickes Finanzpolster hat.

Das allerdings musste für den Haushaltsausgleich Federn lassen. Rund 1,9 Millionen Euro hat das kleine Boddendorf auf der hohen Kante, wie die Leiterin des Finanzamtes im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter am Dienstagabend vorrechnete. Mit diesen Rücklagen kann die schuldenfreie Kommune das erwartete Defizit sowie die Verpflichtungen aus dem Vorjahr begleichen. Unterm Strich sinken die Ersparnisse auf knapp unter 1,4 Millionen Euro. Die Gemeindevertreter haben den Etat der nicht einmal 700 Einwohner zählenden Gemeinde einstimmig beschlossen.

Anzeige

Geld für die Feuerwehr

Das meiste Geld will die Kommune im nächsten Jahr in die freiwillige Feuerwehr des Ortes investieren. Da steht beispielsweise der Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges auf der Agenda. Rund 350 000 Euro soll das Einsatzfahrzeug kosten, gehofft wird auf eine großzügige Förderung des Vorhabens durch die öffentliche Hand. Auf dem „Einkaufszettel“ stehen zudem Ausrüstungsgegenstände für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wieck sowie neue Schutzkleidung.

Lesen Sie auch

Größter Posten im kommunalen Bereich ist der Straßenbau. Immerhin rund 319 000 Euro sollen im kommenden Jahr ausgegeben werden. Hinzu kommen geplante Ausgaben für die Anschaffung von Spielgeräten und für Straßenbeleuchtung von jeweils deutlich weniger als 10 000 Euro. Außerdem will die Gemeinde Splitterflächen erwerben, um Grundstücksgrenzen zu begradigen.

Gute Entwicklung von Einnahmen

Trotz der aktuellen Corona-Krise haben sich die Einnahmen für Wieck „sehr gut entwickelt“, sagte Cornelia Prehl. Die finanziellen Auswirkungen werden erst im nächsten Jahr zu Buche schlagen. Aussagen zu Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden nicht getroffen.

Wohl aber zur Zweitwohnungssteuer. Die ist unabhängig von den Auswirkungen von Einschränkungen im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus – etwa dem Schließen von Geschäften. Annähernd 200 Besitzer von Zweitwohnungen sind in Wieck registriert. Die Einnahmen aus der Abgabe stiegen in den vergangenen Jahren auf rund 754 000 Euro. Fürs nächste Jahr soll diese Abgabe rund 820 000 Euro in die Kasse der Kommune spülen.

Drohendes Defizit

Angesichts der überaus positiven Einschätzung der finanziellen Verhältnisse des Ortes warnte Ingo Reichelt (Wählergemeinschaft Bürger für Wieck) vor einem drohenden Defizit infolge des Verbots, Straßenausbaubeiträge von Anliegern zu erheben. Es gebe mehrere Widersprüche gegen Zahlungsaufforderungen, deren Initiatoren nur „abgespeist“ wurden, so Ingo Reichelt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Gleichwohl ist die Kommune in Sachen Straßenbau im Vergleich mit den anderen amtsangehörigen Kommunen am weitesten. „ Wieck kann froh sein“, so die Einschätzung Ingo Reichelts, der Leiter des Bauamtes der Gemeindeverwaltung Zingst ist.

Griff in die Rücklagen

Tief in die Tasche gegriffen hat die Gemeinde, um ein altes Problem aus der Welt zu schaffen. Einfach gesagt geht es um die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in der Kielstraße/Feldstraße in den Zusammenhang des bebauten Ortsteils. Schon vor elf Jahren haben die Gemeindevertreter das beschlossen.

Doch erst jetzt hat die Kommune den finanziellen Ausgleich für den Eingriff in die Natur abgesegnet. Mit dem einstimmigen Beschluss gaben die Gemeindevertreter der Abbuchung eines sogenannten Kompensationsdefizits grünes Licht. Es geht immerhin um einen fünfstelligen Betrag.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter