Darum musste die Feuerwehr zu Sanierungsarbeiten nach Hirschburg eilen

Hirschburg

Sein Lebenswerk hat Michael Rosin am Freitag schon in Flammen aufgehen sehen. Bei Schweißarbeiten im Eingangsbereich begann Dämmmaterial zu glimmen. In der Folge gab es eine massive Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte aller Wachen der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten sowie die der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen waren am späten Vormittag nach Hirschburg geeilt, um Schlimmeres zu verhindern.

Mit einer Wärmebildkamera wurde bis ins Obergeschoss nach Glutnestern gesucht. Dafür wurden auch einige Dachsteine angehoben. Dort wurden aber keine Wärmenester gefunden. Vorsorglich wurde der Bereich darunter mit Wasser gekühlt.

Sanierung seit 16 Jahren

Seit 16 Jahren saniert Michael Rosin die Büdnerei im Ribnitz-Damgartener Stadtteil Hirschburg. Dabei achte er eigenen Worten zufolge besonders auf Nachhaltigkeit. „Es wird so gebaut, wie wir das Haus vorgefunden haben.

Das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte bezeichnete der Hausherr als „großes Glück“. Um ein Wiederaufglimmen zu verhindern wollte er nach Rücksprache mit dem Ribnitz-Damgartener Wehrführer Oliver Rybicki die Dämmung hinter der Tür-Zarge nochmals selbst wässern. So konnten größer Schäden durch Öffnen der Fassade vermieden werden.

Von Timo Richter