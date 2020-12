Darum schraubt Prerower Kinoinhaber die Sitze ab

Prerow

Als nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr im Sommer die Sonne aufging, wurde es für Frank Schleich dunkel. Im Juni und Juli sah es so aus, dass der Inhaber des Cinema Prerow sein im Frühjahr eingefahrenes Defizit wenigstens ein bisschen ausgleichen könne. „Ich habe geglaubt, im August kommen die Leute, doch dann kam die Sonne“, sagt der 56-Jährige.

Anstatt ins Kino zu gehen, blieben die Menschen am Strand, einfach draußen. Für den Prerower Kinoinhaber spielt sich nun ein persönliches Drama ab. Schon die beiden zurückliegenden Jahre waren Frank Schleich zufolge schlecht – aufgrund zu guten Wetters. Der Frühjahrs-Lockdown und das neuerliche Aus bringen den Kino-Inhaber an Grenzen. Der Steuerberater habe schon geraten, Grundsicherung zu beantragen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Am Dienstag vor dem neuerlichen Lockdown hat Frank Schleich noch Bier bestellt, zwei Tage später erfolgt der Lockdown und er sitzt auf der Lieferung.

Reservierung für Dart-Garage

Aktuell sitzt der Cineast auch auf den Stühlen im Vorführraum. Die müssen schnell ausgebaut werden. Beschleunigen will Frank Schleich das mit einer Aktion. Interessierte können sich ihre Wunschstühle ausbauen und für einen Unkostenbeitrag mit nach Hause nehmen.

Gerade erst gestartet, waren die ersten Filmfans schon am Abend dabei, Kinostühle für die eigenen vier Wände abzuschrauben. Schon reserviert hat beispielsweise ein Borner gleich einige Stühle, die in der heimischen Garage – auch ein Treffpunkt zum Darten – eingebaut werden sollen.

Reduzierung der Platzzahl

Noch bis Ende dieses Jahres soll der Zuschauerraum im Cinema Prerow besenrein sein. Dann wird ein neuer Fußbodenbelag verlegt. Ab Mitte Januar, so Frank Schleich, werden die neuen Stühle montiert. Statt der zuletzt 150 Sitzplätze wird es künftig nur noch 127 Plätze geben, dafür mehr Komfort. Eine Reihe fällt weg, die Sessel selbst sind etwas breiter.

Das Kino in Prerow soll in diesem Zusammenhang auf modernes Niveau gehoben werden. Gerade erst wurde ein neues Kassensystem installiert, das künftig auch Online-Buchungen bestimmter Plätze ermöglicht. Platzreservierungen waren bis dato ein frommer Wunsch. Künftig genießen die Besucher einen Service wie in Filmpalästen in Großstädten.

Unterstützung durch Land und Filmförderung

Das alles hat seinen Preis. Für die neuen Plätze veranschlagt Frank Schleich rund 80 000 Euro. Der Löwenanteil der Summe wird vom Deutschen Filmförderinstitut sowie dem Land Mecklenburg-Vorpommern übernommen.

Bis auf wenige der alten Sitze sind die Sitzmöbel in Ordnung. Zwei komplette Sitzreihen will Frank Schleich behalten und die in dem neu zu gestaltenden Foyer einsetzen. „Eigentlich sind die gar nicht mal so schlecht.“ 22 Jahre stehen die Sitze nun in dem Kino in Prerow. Davor waren dort Sitze installiert, die zuvor im Friedrichstadtpalast in Berlin standen. Die hatten ganz andere Qualitäten als die jetzt existierenden Sitze.

Vorgaben von Verleihern

Dabei sieht der Kinobetreiber eher das alltägliche Geschehen in dem Saal. Getränke würden heute leichtfertig verschüttet, Dips für Knabbergebäck zum Teil absichtlich in die Sitze verteilt, kleinste Defekte im Bezug würden bewusst ausgeweitet. Respekt vor dem Eigentum anderer ist immer weniger vorhanden.

Gerne besäße der Eigentümer des Cinema Prerow einen zweiten Vorführraum, um sich nicht von den Verleihern abhängig zu machen. Derzeit heiße es: In dem einen Vorführraum müsse ein Film drei Wochen lang bestenfalls viermal am Tag gezeigt werden. In Prerow ist das kaum möglich – auch nicht der Bau eines weiteren Vorführraums.

Einzug von Digitaltechnik

Im Jahr 2013 hat die Digitaltechnik in dem Kino in Prerow Einzug gehalten. Nun hält mehr Komfort Einzug. Interessenten für die alten Kinostühle können sich unter der Nummer 01 71-954 96 88 bei Frank Schleich melden. Die Stühle in Wunschanzahl müssen selbst ausgebaut werden.

