Darum schwebten am Mittwoch blaue Tanks über Ribnitz

Zwei große Kräne hievten am Mittwoch in Ribnitz riesige blaue Tanks in die Höhe. Hintergrund ist, dass sich die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten neu aufstellen. Der Geschäftsführer verrät die Pläne.

Zwei Wärmespeicher wurden am Mittwoch am Blockheizkraftwerk in der Rigaer Straße in Ribnitz installiert. Quelle: Robert Niemeyer