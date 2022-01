Darum setzt der Prerower Kurdirektor auf eine Standortbestimmung

Prerow

Investitionen des Kurbetriebs erfolgen nicht allein mit dem Blick auf das Wohlergehen der Gäste. Auch Einwohner profitieren von den Maßnahmen, die in diesem Jahr unter Regie von Kurdirektor Friedrich Schweitzer erfolgen sollen. Mit Einnahmen von immerhin annähernd 3,3 Millionen Euro rechnet er in diesem Jahr. Diese Erträge stammen im Wesentlichen aus der Kurabgabe, die von den Urlaubern zu bezahlen ist, der Fremdenverkehrsabgabe, die diejenigen aufbringen müssen, die mit ihren Betrieben vom Tourismus profitieren, sowie den Einnahmen der Parkgebühren. Der Wirtschaftsplan des Prerower Kur- und Tourismusbetriebes steht am Donnerstag zur Abstimmung in der Gemeindevertretung des Ostseebades an. Die Sitzung im Kulturkaten „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr.

Schon mitten drin im Neubau von zwei öffentlichen Sanitäranlagen an Strandübergängen in Richtung Zingst ist der Kurbetrieb. Wenn die Arbeiten ohne Einschränkungen weiterlaufen können, hofft der Prerower Kurdirektor auf eine Fertigstellung noch vor Beginn der diesjährigen Urlaubersaison. Die Zeichen der Zeit haben auch an den Sanitäranlagen am Bernsteinweg, am Hauptübergang sowie am Strandzugang in Höhe der Klinik genagt. Auch diese Einrichtungen sollen durch Neubauten ersetzt werden. Hier hofft Friedrich Schweitzer auf eine finanzielle Förderung. Realistisch, so seine Einschätzung, sei ein Baubeginn erst nach dieser Saison.

Parkplatz wird auf Vordermann gebracht

Nachdem der Parkplatz am Bernsteinweg erst Ende vergangenen Jahres planiert worden war, um so die tiefsten Schlaglöcher zu beseitigen, soll nun eine grundlegende Sanierung des Parkplatzes erfolgen. Geschehen wird das – wie zuletzt bei der Befestigung des großen Parkplatzes nahe des Kunstmuseums in Ahrenshoop – mit einer wassergebundenen Oberfläche. Den Parkplatz zu pflastern beziehungsweise zu asphaltieren, verbietet sich. Grund: „Wir sind hier schon im Nationalpark.“ Zuletzt gab es immer wieder Klagen von Autofahren über tief ausgefahrene Löcher auf dem Parkplatz.

Mehr Geld will Friedrich Schweitzer in diesem Jahr ins Marketing stecken. In diesem Zusammenhang geht es um mehr als nur einen Relaunch des Internetauftritts sowie eine Steigerung der Aktivitäten in sozialen Netzwerken, um die Reichweite zu erhöhen. In diesem Jahr soll auch „das Gästeklientel, das wir haben“ unter die Lupe genommen werden. Ging es bei einer Gästebefragung im zurückliegenden Jahr noch darum, wie die Urlauber das Ostseebad wahrnehmen, ob sich das mit der Arbeit des Kurbetriebs deckt. Es gebe laut Friedrich Schweitzer Ansatzpunkte etwas zu optimieren. „Aber grundsätzlich sind wir auf den richtigen Weg.“ Die Gäste zeigten sich überwiegend sehr zufrieden mit den Angeboten im Ort.

Publikum hat sich verändert

Am Ende geht es bei der bevorstehenden Erhebung um eine Art Standortbestimmung. Für was steht Prerow – dass will der Kurdirektor herausfinden. Auch wenn Friedrich Schweitzer dabei nicht vom Alleinstellungsmerkmal sprechen möchte, ist aber genau das im Fokus. Entsprechend der Antworten der Urlauber kann er eine Betonung bestehender Angebote in Angriff nehmen oder muss sich über neue Angebote Gedanken machen. So hat beispielsweise Zingst die Fotografie, Ahrenshoop die Kunst. Für Prerow sei das nicht eindeutig.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie in anderen Urlauberorten auch, hat sich das Publikum in Prerow in den beiden zurückliegenden „Pandemiejahren“ verändert. Etliche Gäste haben nach Auffassung des Prerower Kurdirektors Erfahrungen mit Angeboten gemacht, die sie Spanien, der Türkei oder in Nordafrika vorfinden. So wollten die Gäste oftmals umsorgt sein, wie in einer Ferienanlage. Auch sei zunehmend Müll am Strand zurückgelassen worden. Und dann ist da noch die Geschichte einer Mutter, die an in einer Kurverwaltung nachfragte, wo sie ihren Nachwuchs zur Betreuung abgeben können. Der Wahrheitsgehalt dieses Vorkommnisses ist allerdings nicht bestätigt, spiegelt aber das Anspruchsdenken vieler Urlauber wider, die in den beiden vergangenen Jahren erstmals einen Aufenthalt auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gebucht hatten. Befürchtet wird vielerorts, dass diese Gäste künftig wieder ins Ausland reisen, sobald die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgefahren wurden. Friedrich Schweitzer schätzt zwar auch ein, dass viele Urlauber „auslandshungrig“ seien, hält es aber für reine Spekulation, dass die Region in der Folge einen Gästeschwund erleben werde.

Von Timo Richter