Darum sind Jazz und Blues ein Lichtblick in Zingst

Zingst

Während die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zuletzt zu zahlreichen Absagen von Veranstaltungen geführt haben, will die Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst neue Wege beschreiten: Die Jazz- und Bluestage am Pfingstwochenende finden statt.

Am Samstag, den 30. Mai, präsentiert die Tina-Tandler-Band das Programm „Saxophon verliebt“. Tags drauf ist die Band 12 Bars Later mit ihrer Mischung aus Blues, Reggae und Rockblues auf der Freilichtbühne zu Gast. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Allein der für Pfingstmontag vorgesehene Bluesfrühschoppen fällt aus.

Wenn auch manche Einschränkungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion gelockert wurden, so haben die Organisatoren Veränderungen vornehmen müssen. Statt im Museumshof finden die Jazz- und Bluestage auf der Freilichtbühne neben dem Zingster Kurhaus statt. Mit Genehmigungen des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung sowie grünem Licht des Zingster Ordnungsamtes in der Hinterhand konnten 150 Stühle vor die Bühne auf dem Deich gestellt werden.

Warten auf neue Verordnungen

Für Marketingleiterin Sandra Frese sind die Jazz- und Bluestage ein Lichtblick, denn noch überwiegen die Absagen von Veranstaltungen. So fallen unter anderem das Hafenfest, geplant für den 12. bis 14. Juni, sowie das Sommerkonzert mit der Band Fettes Brot am 23. Juli aus.

Verschoben wurde der Auftritt von Max Giesinger, der am 31. Juli in Zingst singen sollte, auf Ende Juli des kommenden Jahres. Auch der Deichlauf Ende Juni wird nicht stattfinden. Die 40. Auflage des Ereignisses in dem Seeheilbad wird erst im kommenden Jahr zu erleben sein.

Weiter in Planung ist die neue Reihe „De Harvst“ mit vielen kleineren Angeboten, sagt Sandra Frese. Ab Juni sollen in Zingst wieder Ortsführungen und geführte Wanderungen stattfinden. Sandra Frese geht davon aus, dass solche Angebote unter freiem Himmel erfolgen dürfen. Geduld ist derzeit noch in Sachen Kunstmagistrale angesagt. „Hier warten wir ab, ob es möglicherweise neue Verordnungen geben wird“, sagt die Marketingleiterin des Zingster Tourismusbetriebs.

Museumshof öffnet mit Jastram-Ausstellung

Der Museumshof öffnet am kommenden Donnerstag. Jeweils donnerstags bis sonntags sowie am Pfingstmontag ist der Museumshof von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher dürfen sich auf eine neue Ausstellung mit Werken von Inge Jastram freuen.

Info: Karten für die Jazz- und Bluestage sind in der Touristeninfo im Kurhaus, geöffnet täglich von 10 bis 14 Uhr, oder im Internet auf der Seite www.zingst.de erhältlich.

Von Timo Richter