Darum soll Wald in Wustrow teilweise verschwinden

Wustrow

Der Wald am Norderfeld in Wustrow ist in einem schlimmen Zustand. Das hat eine Begehung des Areals mit Vertretern des Forstamtes Billenhagen im vergangenen Jahr ergeben. Nun soll die Wildnis auf einer Fläche von knapp 1,9 Hektar in einen „hochwertigen Baumbestand überführt werden“. Das jedenfalls schlägt der Leiter des Forstamtes, Dr. Bernhard von Finckenstein, vor.

Die Pappeln in dem Wald sind laut dem Forstamtschef überaltert und stellen demzufolge ein Sicherheitsrisiko dar. Die Fläche mache einen ungeordneten Eindruck und Anwohner lagern in dem Wald ihre Gartenabfälle ab. Um dem aktuellen Zustand ein Ende zu bereiten, würde Bernhard von Finckenstein am liebsten alle Pappeln aus dem Wald rausnehmen, nicht nur die nahe der Bebauung. Die vorhandenen Eichen würden durch weitere hochwertige Laubbäume ergänzt.

Eingriff verändert Landschaftsbild

„Das ist ein großer Eingriff“, gibt der Leiter des Forstamtes Billenhagen während der Zusammenkunft der Gemeindevertreter des Ostseebades zu. „Das Landschaftsbild wird sich markant ändern.“ Und die Maßnahme werde zu Diskussionen führen, so die Erwartung Bernhard von Finckensteins.

Schon bei Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) stieß der Forstamtsleiter auf Zurückhaltung – jedenfalls mit dem avisierten Zeitplan für den Waldumbau. Während der Waldexperte noch im Winterhalbjahr mit dem Fällen der Pappeln beginnen will, um möglicherweise schon im kommenden Jahr mit der Aufforstung zu beginnen, möchte der Bürgermeister das Vorhaben über wenigstens zwei Abschnitte strecken. Das hat dann aber auch eine entsprechend längere Zeit bis zum Anwachsen der neuen Bäume zur Folge.

Maßnahme braucht Akzeptanz

Dafür, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, hat Daniel Schimmelpfennig eine einfache Erklärung: Die hat den Wald über viele Jahre hinweg vernachlässigt. Der Bürgermeister versprach, in dem Wald am Norderfeld keine einzige Maßnahme ohne Begleitung durch das Forstamt durchzuführen. „Wir machen nicht sofort alles platt“, so Daniel Schimmelpfennig. Im Einklang sah er sich mit dem Leiter des Forstamtes Billenhagen, dass vor so einer Maßnahme um Akzeptanz bei der Bevölkerung geworben werden müsse.

Befürchtungen wurden schon während der Sitzung der Gemeindevertreter laut. Die Häuser auf dem Norderfeld seien jahrelang ohne Schutz durch den Wald, gab eine Anliegerin zu bedenken. Bernhard von Finckenstein entgegnete, dass rund ein Drittel der Fläche neu aufgeforstet werden müsse, es blieben also viele Bäume stehen. Richtig sei aber, dass es viele Jahre dauern werde, bis die neuen Bäume eine stattliche Höhe erreichen.

Ein anderer Anlieger äußerte die Furcht vor einem vermehrten Aufkommen von Wildschweinen, sollten zusätzlich Eichen gepflanzt werden. Der Einschätzung widersprach der Forstamtsleiter. Angelockt würden die Wildschweine vielmehr durch „Leckereien“, die Menschen auf den Kompost werfen. Als sogenannte Kulturfolger suchten Wildschweine die Nähe von Menschen.

Pappeln sollen verschwinden

Mittelfristig führt nach Einschätzung von Bernhard von Finckenstein kein Weg an einem Waldumbau vorbei. Die Kommune als Eigentümerin des Waldes müsse für die Verkehrssicherheit sorgen. Er würde sämtliche Pappeln in dem Gebiet beseitigen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt notwendig sei. Außerdem müssten in den Eichenbestand Pflegegassen geschlagen werden. An die 800 Festmeter Holz müssten erst zwischengelagert und dann abtransportiert werden.

Auf einen Umbau in kleinen Schritten setzte dagegen Daniel Schimmelpfennig. So gab es nach der Begehung schon eine Ausschreibung. Doch die interessierten Firmen wollten die Holzarbeiten nicht in verschiedenen Etappen erledigen. Ein Zuschlag wurde am Ende nicht erteilt. Nun soll das Thema Waldumbau im kommenden Monat im Bauausschuss der Gemeindevertretung beraten werden.

Von Timo Richter