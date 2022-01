Zingst

Dass es um ihn leiser wird – das wünscht sich Ronald Salut. Der 50-Jährige sagt dem Zingster Nachtleben adé. 25 Jahre lang hat er in dem Bereich mitgemischt, und zwar im wörtlichen Sinn. Künftig steht die Familie im Vordergrund. Der Jahreswechsel war der letzte große öffentliche Auftritt Ronald Saluts.

Zuletzt war Ronald Salut Bar-Chef in der Oyster-Bar des bis vor Kurzem von der Steigenberger-Gruppe geführten Strandhotels. Nun überlässt der „Klassiker“, wie er sich selbst sieht, das Terrain zwei Kollegen, die den eigenständigen Betrieb weiterführen werden. Seine Zukunft steht aktuell in den Sternen. Klar ist: Ronald Salut wird der Gastronomie auch künftig verbunden bleiben. Eine eigene Bar aber will er nicht aufmachen.

Wunsch nach Auszeit

Erst einmal wünscht sich Ronald Salut eine mehrmonatige Auszeit. Was dann kommt, lässt er auf sich zukommen. Er hat „keinen Druck, keinen Zwang“ – ein Ferienhaus in Zingst macht es möglich. Diese Immobilie in der Hinterhand hat auch zum Erfolg Ronald Salutes in der Szene beigetragen.

„Ich konnte immer etwas frecher sein“, sagt der einstige Barkeeper. Und dadurch hat er in Zingst eine besondere Rolle eingenommen – nicht nur in der Hotel-Bar, sondern auch bei den großen Partys zum Jahreswechsel. Organisator Markus Weiß erinnert sich in diesem Zusammenhang an „legendäre Silvesterwetten“.

Ronald Salut lächelt. „Entertainment gehört dazu.“ Und damit meint er nicht die großen Partys, sondern seinen Alltag als Barkeeper in der vermutlich prominentesten Bar des Seeheilbades. Im Jahr 2005 hat er in der Oyster-Bar die ersten Cocktails gemischt. Seitdem konnte er sich „austoben und ausprobieren“. Unterstützung hat er dabei auch von anderen Bereichen des Hotels erfahren. Denn ohne Küche beispielsweise steht auch ein Barkeeper schnell auf dem Trockenen.

Stippvisite im Hotel Meerlust

Geboren wurden Ronald Salut in Stralsund. Der gelernte Maurer und Fliesenleger zog dann nach Berlin. Sieben Jahre später zieht er nach Zingst, er ist einem Ruf der Kontiki-Bar gefolgt. Der Quasi-Berliner taucht in die Szene ein, absolviert Lehrgang um Lehrgang, macht sogar seinen Ausbilderschein.

Fünf Jahre später erwirbt er sich als Geschäftsführer der damals neu eröffneten Abraxas-Bar das Rüstzeug für einen eigenen Betrieb. Doch den will Ronald Salut überhaupt nicht. Nach einem viermonatigen Engagement im Hotel Meerlust, das seinerzeit gerade eine eigene Bar aufgemacht hat, wechselt er in das Steigenberger Strandhotel.

2012 bringt Extra-Antrieb

Das Jahr 2012 wird für Ronald Salut zum Extra-Antrieb. Nachdem er bei den Norddeutschen Meisterschaften der Barkeeper im Jahr zuvor in der Spitzengruppe landete, war der Ehrgeiz geweckt. Jenes Jahr wird sich als richtungsweisend im Lebenslauf Ronald Salutes erweisen.

Die erste Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Barkeeper, die Teilnahme eines Tee-Seminars auf Sri Lanka und das Bestehen des Bootsführerscheins – Ronald Salut wollte sich diese Erfolge im ersten Überschwang der Gefühle in Form eines Ankers, eines Cocktails und eines Teeblatts „auf eine Po-Backe“ tätowieren lassen. Doch gestochen wurde am Ende nichts davon.

Angestachelt war Ronald Salut aber von den Wettbewerben. Da wurde seine Kreativität gefordert. „Stell dir vor, ein Fachmann steht neben dir, der dich bewertet“, sagt Ronald Salut. Dass er in seiner Bar die Möglichkeiten hatte, mit verschiedenen Zutaten für die Cocktails zu experimentieren, hat er nicht vergessen.

Um die Nervosität zu mildern, hat er sich während der Wettbewerbe stets vorgestellt, in der heimischen Bar zu agieren, hat Getränke und Gläser dementsprechend aufgestellt. Moralische Unterstützung erhielt er von Bernd Bayer, dem Barkeeper eines anderen Etablissements, sowie fachliche Tipps von Gregor Kroll, einem früheren Dozenten der Barschule in Rostock.

Abschied lange im Blick

Seinen Ausstieg aus dem Zingster Nachtleben hat Ronald Salut schon lange im Visier. Im 50. Lebensjahr, hat er sich gedacht, sollte sich etwas ändern. Den notwendigen Impuls hat er gespürt und die Weichen seines Lebensweges entsprechend gestellt. Was genau es am Ende war, lässt sich gar nicht sagen. Es hat einfach etwas eingehakt, das Ronald Salut schon vorher erwartet/erhofft hat.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die beiden zurückliegenden Jahre waren für Ronald Salut eigenen Worten zufolge nicht einfach. Nach Kurzarbeit ging es nach dem ersten Lockdown im Jahr 2020 so richtig zur Sache. Mehr Gäste als je zuvor fluteten das Seeheilbad Zingst, und auch die Oyster-Bar.

Ein Jahr später während der andauernden Corona-Pandemie sah es ganz anders aus: Nach Ende des neuerlichen Lockdowns erschienen Ronald Salut die Gäste verhaltener, geradezu ängstlich. Die Arbeit in der Gastronomie habe sich komplett verändert. Es gebe mittlerweile nur noch 100-prozentige Zustimmung oder ebensolche Ablehnung.

Wunsch nach Treffpunkten

Verabschiedet hat sich Ronald Salut von großen Menschenmassen. „Die wird es auch künftig nicht mehr geben“, ist er überzeugt. Gastronomie werde sich langfristig gesehen grundlegend wandeln. Er wünscht sich, dass es auch künftig Orte gebe, „an denen Menschen zusammenkommen, um sich zu unterhalten“.

Ronald Salut will sich nun mehr um die Familie kümmern, das sind seine Lebensgefährtin mit Kind, das sind Eltern, das ist eine eigene volljährige Tochter. „Ich möchte einfach zur Ruhe kommen, es soll ein bisschen leiser werden um mich herum.“

Von Timo Richter