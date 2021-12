Darum suchen sich Beschäftigte in Wustrow künftig einen anderen Parkplatz

Wustrow

Leicht gemacht hat es sich die Gemeindevertretung des Ostseebades bei der Neufassung der Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten nicht. Nach Auslaufen der Förderfrist für den Großparkplatz an der Strandstraße – immerhin die letzte öffentliche Parkmöglichkeit vor der Seebrücke – konnte die Kommune den Parkplatz in die Bewirtschaftung übernehmen. Das hat Wustrow im Juni auch getan, zum Entsetzen von Gewerbetreibenden. Denn deren Beschäftigte hatten jahrelang kostenfrei nahe der Arbeitsstätte geparkt. Das hat nun ein Ende.

Genau einen Tag lang dauerte es, dass nach Einführung von Gebühren für das Parken nahe der Seebrücke drei Gewerbetreibende auf der Matte von Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) standen und eine Lösung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forderten. Schnell war eine Jahresparkkarte für die Betroffenen erdacht. Doch nach der ersten Beratung im August/September dieses Jahres mochte sich das Gremium noch nicht entscheiden und verwies die Problematik erst in den Bauausschuss und später noch in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss. In diesem Gremium erfuhr das Thema Jahresparkkarte nach langer Diskussion allerdings eine besondere Wendung: Die Jahresparkkarte wurde gestrichen. Dieser Empfehlung folgte am Dienstagabend die Mehrheit der Wustrower Gemeindevertreter.

Verzicht auf Einnahmen befürchtet

„Wir berauben uns unserer Einnahmen“ – so begründete der Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses, Robert Sington (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow), die Kehrtwende. Unklar sei, für wie viele Beschäftigte die Jahresparkkarte am Ende verkauft werden sollte. Verschiedene Modelle seien in dem Gremium besprochen worden, etwa ein bestimmtes Kontingent der Parkplätze für Beschäftigte zu reservieren. Am Ende überwogen allerdings die möglichen Einnahmen aus den Parkgebühren. „Diese Einnahmen sind für die Kommune wichtig“, unterstrich Robert Sington.

Eine mögliche Subventionierung brachte Frank Hartmann (Einzelbewerber) ins Spiel. Bei einer Gebühr von 300 Euro für eine Jahresparkkarte koste das Parken gerade einmal 82 Cent am Tag. Ein Entgegenkommen an die Gewerbetreibenden sei zwar gut, aber: Die müssten selbst Parkplätze nachweisen. „Wir haben keine andere Wahl, als diesen Punkt rauszustreichen“.

Selbstkritische Worte

Gar als „Büchse der Pandora“ wurde die Jahresparkkarte bezeichnet. Es gab aber auch selbstkritische Worte. Robert Sington wies auf die Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung hin. Es sei ohnehin problematisch Beschäftigte zu finden. Die könnten in der Regel nicht im Ort der Arbeitsstelle wohnen und seien aufgrund eines nicht ausreichenden öffentlichen Personennahverkehrs auf ein eigenes Auto angewiesen.

Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig sah im Vorfeld der Abstimmung auch Nachteile für Gewerbetreibende. Wenn nämlich der Parkplatz größtenteils von Beschäftigten blockiert werde, kämen auch weniger Urlauber zum Seebrückenvorplatz. Eine Nachfrage bei betroffenen Betrieben ergab: „Mir wurden von einem gleich etwa 45 Kennzeichen mitgeteilt.

Entsetzen vor der Entscheidung

Das Entsetzen der Entscheidung hat der Wustrower Bürgermeister wohl auch in den Augen von Christoph Steinert gesehen. Der geschäftsführende Inhaber des Dorint-Hotels sowie des Restaurants „Moby Dick“ hat eigenen Aussagen zufolge rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren und zuletzt stets kostenlos parken konnten. Die Entscheidung der Gemeindevertretung sei „eine große Enttäuschung“. Seinerseits habe er in dieser Frage sehr zurückhaltend agiert, sagt Christoph Steinert.

Auf der Parkfläche eines anderen Gewerbes in Wustrow wurde kurzfristig Platz geschaffen, damit Hotelbeschäftigte dort parken könnten. Außerdem wurde die Bildung von Fahrgemeinschaften forciert. Über weitere Maßnahmen werde nachgedacht. Dem Hoteleigner ging es eigenen Worten auch nicht um den zu zahlenden Betrag einer Jahresparkkarte, selbst eine doppelt so hohe Gebühr sei noch akzeptabel. Enttäuscht ist Christoph Steinert am Ende über den Ausschluss eines Kaufs einer Jahresparkkarte.

Von Timo Richter