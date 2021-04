Zingst

Die Eigentümer des Steigenberger-Hotels in Zingst wollen den Betrieb ab dem kommenden Jahr auf eigene Rechnung managen. Sie bedienen sich dabei der Deutschen Immobilien-Gruppe mit Sitz in Düren. Die Eigentümer haben den Managementvertrag mit der Steigenberger-Gruppe nicht verlängert. Das einst ebenfalls von Steigenberger geführte Apart-Hotel haben die Eigentümer bereits im vergangenen Jahr in eigene Regie übernommen.

Die Entscheidung hat kurzfristig zu einiger Verwirrung geführt. Eine Stunde nach der Bestätigung einer Sprecherin der Steigenberger-Gruppe, dass ein Weggang zumindest mittelfristig nicht vorgesehen ist, trudelt die Mitteilung der Deutschen Immobilien-Gruppe als „Hausverwalterin“ ein, dass sie im Auftrag der Eigentümer das Management des Hotels übernehmen werde.

Investitionen

Die Eigentümer wollen kräftig in das erste Haus am Platze investieren. Die Rede ist von 7,3 Millionen Euro, um das Haus grundlegend zu modernisieren und zu erweitern. Mehr noch: „Wir wollen die Chancen für das Strandhotel Zingst nutzen, um noch mehr, besser und individueller auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. So steigern wir den Mehrwert auf allen Seiten – bei den Urlaubern genauso wie den Eigentümern“, erläutert DI-Chef Benedikt Jagdfeld, der seinen Vater Anno August Jagdfeld mit dessen Fundus-Gruppe beerbt hat. Individueller und flexibler auf sich rasch verändernde Trends auf dem hart umkämpften Markt reagieren zu können, war für die Eigentümer der Hauptgrund, den Managementvertrag mit Steigenberger nicht zu verlängern, sagt DI-Sprecher Christian Plöger.

Die Veränderung habe nichts mit den Auswirkungen infolge der Corona-Pandemie zu tun, die Gespräche hatten schon weit vor der Verbreitung des Virus begonnen, sagt Christian Plöger. Zuletzt hatte sich die Hotelgruppe von verschiedenen Häusern in der Region getrennt, darunter dem Hotel Sonne in Rostock oder dem Baltischen Hof in Stralsund.

Überraschung

Der Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, Matthias Brath, zeigte sich auf Nachfrage von der Entwicklung überrascht. Das Image der Marke Steigenberger habe mit Qualität und Quantität in der Vergangenheit auch auf den Ort abgefärbt. Gleichwohl sieht er den Ausstieg Steigenbergers nicht als „zwingend negativ“. Solange dort ein niveauvoller Hotelstandort erhalten bleibe, sei das auch im Interesse von Zingst.

„Das Team um Direktor Markus Woelflik betreibt das Steigenberger Strandhotel Zingst mit großem Engagement und viel Herzblut. Zu diesem Engagement gehört auch, dass wir unseren Vertrag bis zum letzten Tag professionell erfüllen und uns nicht öffentlich zu der Entscheidung der Managementgesellschaft äußern“, sagt Sven Hirschler, der für die Steigenberger-Gruppe spricht. „Zingst, Rostock und Stralsund sind tolle Standorte, an denen wir nach wie vor sehr interessiert sind. Die Region hat sehr großes Potenzial für uns.“

Maßstab

Wenn auch das Hotel erst am 2. Januar kommenden Jahres an die Eigentümer übergeben wird, so beginnen schon jetzt die Planungen für die Investitionen in das Haus. Dazu gehört neben der Neugestaltung der Hotelzimmer und -suiten auch ein größerer Spa-Bereich samt Saunen sowie ein neuer Fitness-Bereich. „Das neue ,Strandhotel Zingst Darß’ wird Maßstäbe setzen, wie sie kaum ein zweites Haus an der Ostsee erfüllt“, verspricht Thomas Haas, der sich seitens der DI-Gruppe federführend um das Projekt kümmert. Ein genauer Starttermin für die Modernisierungen steht noch nicht fest, da die umfangreichen Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Für die Beschäftigten im „Strandhotel Zingst Darß“ ändert sich übrigens nichts. Sie sind seit jeher – mit Ausnahme des Direktors – bei der Eigentümergesellschaft des Hotels angestellt.

Das „Steigenberger Strandhotel & Spa“ in Zingst ist ein 4-Sterne-plus-Hotel, das im Sommer 2006 eröffnet wurde. Es verfügt über 123 Zimmer und Suiten im klassischen Stil sowie unter anderem einen 1400 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich mit Swimmingpool, Fitnessraum, Whirlpool und Saunen sowie zwei Restaurants und eine Bar. Barkeeper Ronald Salut hatte in der Vergangenheit bei verschiedenen Fach-Wettbewerben stets die Nase vorn.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter