Darum verantwortet eine Zingsterin das Marketing in Ahrenshoop

Ahrenshoop

Mandy Pense ist der ideale Gast in Ahrenshoop. Sie ist interessiert an Kultur, sie weiß ein gutes Essen zu schätzen. Genuss und Kultur sind in dem Künstlerort wichtige Aspekte im Tourismusmarketing. Mandy Pense ist aber nicht Gast – sie ist die neue Marketingleiterin der Ahrenshooper Kurverwaltung und offizielle Stellvertreterin von Kurdirektor Roland Völcker.

Ein Film lockt die 31-Jährige ins Kino, ein außergewöhnliches Gericht ins Restaurant. Da lässt sich Mandy Pense eigenen Worten zufolge schon begeistern. Sie stellt sich aber auch gerne selbst an den Herd, kocht am liebsten mit regionalen Produkten. Schnelle Küche ist nicht ihr Ding, „es darf auch einmal länger dauern“, bis das Gericht verzehrfertig auf dem Tisch steht.

Suppen und Fleisch

Weil die Ahrenshooper Marketingchefin möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen will, stehen häufiger Suppen auf dem heimischen Speiseplan. Gerade jetzt führen Kreationen mit Spargel die persönliche Hitliste Mandy Penses an. Aber auch Brokkoli oder Blumenkohl werden in ihrer Küche im Wohnort Ribnitz-Damgarten gekocht.

Damit allein lässt sich ihre große Leidenschaft, wie Mandy Pense sagt, nicht befriedigen. „Fleisch muss sein, gerne ein Steak.“ Und dann ist der Weg zum Grill nicht weit. Daran liebt sie vor allem die Geselligkeit, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Beschränkungen doch spürbar gelitten habe.

Gesellschaft und Familie

Allein sein mag Mandy Pense gar nicht, „ich bin gern in Gesellschaft“. Sie ist ebenso gern wie häufig unterwegs. Das darf auch mit der Familie sein. Viel Zeit verbringt sie beispielsweise mit ihrer Nichte. Zuletzt bracht sie mit dem Mädchen zu einer Inline-Skate-Tour auf.

Das passt zu ihrem Ansinnen, fitter werden zu wollen. Zuletzt hatte sie eine etwa neuen Kilometer lange Skater-Tour absolviert. „Da hatte ich Rücken.“ Um ihre Kondition zu steigern, „habe ich mir ein Fahrrad zugelegt“. Auch Sportkurse zusammen mit Freundinnen stehen auf dem Trainingsplan. Mandy Pense meint es in dieser Hinsicht ernst.

Rollen und Räder

Unterwegs zu sein auf Rollen und Rädern, passt auch zur Reiselust der gebürtigen Zingsterin. Sie war öfter in der Türkei, auch schon einmal in Dubai. Noch mehr liebt Mandy Pense aber Kurztrips zu Zielen in der Region und Deutschland: Rügen, Usedom oder Schwarzwald gehören sozusagen zu ihren Standardzielen. Da trifft sie nicht nur Bekannte, sondern sammelt auch Inspirationen für die Arbeit in der Ahrenshooper Kurverwaltung.

In der Einrichtung mit Sitz im Kirchnersgang arbeitet Mandy Pense seit April 2017. Nach ihrem Bachelor-Studium Tourismusmanagement an der Hochschule Harz in Wernigerode – „das ist im Grunde ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus“ – absolvierte sie ein Praktikum beim Landes-Tourismusverband.

Management und Studium

Im Tourismus hat sich Mandy Pense auch früher zu Hause gefühlt. Die Zingsterin lernte das Geschäft während einer Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. Hauptsächlich war sie auf dem Museumshof im Einsatz.

Sie wurde nach der Lehrzeit übernommen und fand sich im Veranstaltungsbereich wieder. „Das war eine sehr schöne Zeit“, sagt Mandy Pense. Diese Zeit war es auch, die ihre Ambitionen weckte, in den Managementbereich zu wechseln. Eintrittskarte dafür war ein fachspezifisches Studium.

Gäste und Veranstaltungen

In Ahrenshoop war Mandy Pense erst einmal für Gästebetreuung zuständig, fühlte sich auch sehr wohl mit Arbeit und mit dem Team. Schon im Studium hatte sie ihren Schwerpunkt auf Destinations- und Eventmanagement gelegt. Und genau dahin wollte sie wieder zurück.

Die Ausschreibung der Stelle der Marketingleitung in Ahrenshoop kam da gerade recht. Als einzige bewarb sich Mandy Pense hausintern für die Position, dazu kamen verschiedene Bewerber von außerhalb.

Vertretung und Besetzung

Nach den Bewerbungsgesprächen gab es in dem gemeindeeigenen Betrieb und der Kommune schnell eine Übereinstimmung mit der Kommune, wie Kurdirektor Roland Völcker sagt. Mandy Pense soll die Funktion übernehmen.

Hintergrund ist: In den vergangenen Jahren war die Stellvertreter-Position nie formal besetzt. Eine Vertretung hatte dennoch funktioniert. Dagegen sah die Betriebssatzung des Ostseebades stets eine Vertretung vor. In diesem Zusammenhang wurden Aufgaben innerhalb der Ahrenshooper Kurverwaltung neu verteilt.

Von Timo Richter