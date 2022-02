Darum verlässt Sternekoch die „Ostseelounge“ in Dierhagen

Dierhagen

Die Abschiedsfeier ist gefeiert, der Spind ist geräumt – nach knapp elf Jahren verlässt der Sternekoch Pierre Nippkow das Restaurant „Ostseelounge“ im Strandhotel Fischland in Dierhagen. Hoch über der Ostsee hat er mit regionalen Produkten, Kräutern und Gewürzen so gute Gerichte ausgetüftelt, dass er für seine Kochkünste mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Das war im November 2013. Nun geht der Sternekoch nach Graal-Müritz ins Hotel und Restaurant „Haus am Meer“. Dort wird er möglicherweise in die Fußstapfen seines Vaters treten und den Betrieb übernehmen. Erst einmal ist Pierre Nippkow im Urlaub. Der Michelin-Stern allerdings strahlt weiter über der „Ostseelounge“.

Mit Blick auf seine Tätigkeit in Dierhagen sagt Pierre Nippkow, „was war das für eine geile Zeit“. Doch nun ist für ihn eine „unfassbar intensive und spannende Reise“ zu Ende gegangen. „Wir haben so viel Spaß gehabt“, lässt Pierre Nippkow wissen. Es wurde aber auch viel geschwitzt, gelacht und geweint und gesungen. „Wir haben Töpfe anbrennen lassen und viel voneinander gelernt.“ Während unzähliger Events hat die Küchencrew nicht nur viel erlebt, sondern auch viele nette Gäste verwöhnt. Und nicht zuletzt gab es viele „tolle Auszeichnungen“. Außer dem Michelin-Stern, war das beispielsweise auch ein zweiter Platz beim Großen Gourmet-Preis Mecklenburg-Vorpommern, für den die Wertungen unterschiedlicher Restaurantführer zusammengefasst werden. „Aber das, was mir am meisten gegeben hat, sind die unglaublich tollen Menschen, die mir in dieser Zeit begegnet sind.“

Sternekoch schaltete und waltete nach Belieben

Und dazu zählt Pierre Nippkow vor allem die damalige Hotelchefin Isolde Heinz. Die nämlich hatte ihm die Position als Chefkoch in der damals gerade erst eröffneten „Ostseelounge“ schmackhaft gemacht. Im April 2011 übernahm Pierre Nippkow das Regiment in der vergleichsweise kleinen Küche hoch über den Wipfeln des Küstenschutzwaldes, ließ dafür die Stelle als Küchenchef im Hotel Dünenmeer links liegen. Während seiner Jahre in Dierhagen konnte er in dem Sterne-Restaurant weitgehend nach Belieben schalten und walten.

Vor rund einem Dreivierteljahr begann der Abnabelungsprozess von der „Ostseelounge“. „Ich hatte einfach Lust, noch einmal etwas anderes zu machen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt Pierre Nippkow. Mit seinem Vater hatte er schon lange zuvor über einen Wechsel in das Hotel und Restaurant „Haus am Meer“ gesprochen. Doch damals war die Zeit noch nicht reif für einen dauerhaften Wechsel in seinen Wohnort Graal-Müritz.

Erfahrungen im Housekeeping stehen an

In dem Ostseebad wird er natürlich erst einmal in der Küche stehen, nicht aber als Küchenchef. Vielmehr sieht er sich als eine Art Junior-Chef. Um alle Betriebsabläufe in dem Haus kennenzulernen wird Pierre Nippkow alle Positionen durchlaufen. Auch im Housekeeping wird er seine Erfahrungen sammeln, wie der zweifache Vater sagt.

Mit Blick auf seinen früheren Arbeitsplatz sagt Pierre Nippkow, beide Seiten hätten in den vergangenen knapp elf Jahren voneinander profitiert. Er ist überzeugt, dass für die „Ostseelounge“ eine gute Nachfolge gefunden worden sei. Wenn in der Küche weiterhin eine sehr gute Leistung gezeigt werde, bleibe auch der Michelin-Stern erhalten. Sollte er in der Küche des Restaurants im „Haus am Meer“ auch überzeugen, könnte es auch dort eine Sterne-Auszeichnung geben. Das aber sei nicht sein vordringlichstes Ansinnen, wie der 38-Jährige sagt.

Zweiter Stern war nie im Blick

Nach wie vor ist die „Ostseelounge“ das einzige Sterne-Restaurant auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Zudem hat der Restaurant-Führer Gault und Millaut 17 Punkte vergeben. Damit gehört das Restaurant zu den besten Gourmet-Tempeln in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Auch viele Einheimische haben sich von den Kochkünsten Pierre Nippkows verzaubern lassen. Es gibt eine Fangemeinde, die die Entwicklung des mit Konrad Most und Daniel Specht dreiköpfigen Küchenteams verfolgt haben. Pierre Nippkow selbst hatte in der Vergangenheit bestätigt, dass die Qualität der Gerichte einen Aufschwung genommen hätten. Einen zweiten Stern hatte er nie angestrebt, weil damit einfach zu viel Druck innerhalb des Küchenteams aufgebaut würde, außerdem stiegen die Erwartungen der Gäste noch weiter. Damals sagte Pierre Nippkow: Wir wollen den Spaß bei der Arbeit in der Küche behalten. Das wird man dann auch auf dem Teller schmecken.

Von Timo Richter