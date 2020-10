Darum verzichtet Dierhagen auf eine Drehleiter

Dierhagen

Die Grundzüge des Brandschutzbedarfsplans haben die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung beschlossen. Entgegen der Vorschläge in dem Plan wird das Ostseebad allerdings keine Drehleiter anschaffen, wie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) sagte. Mit Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz gebe es im Umkreis von 15 Kilometern zwei dieser Einsatzfahrzeuge, die im Notfall rasch in dem Ostseebad seien. Außerdem könne die Drehleiter regelmäßig nicht besetzt werden. Auch der Ahrenshooper Bürgermeister und Wehrführer Benjamin Heinke ( CDU) hatte in der Vergangenheit die Stationierung einer Drehleiter in Ahrenshoop ebenfalls mit dem Verweis, das Einsatzfahrzeug nicht besetzen zu können, abgelehnt (die OZ berichtete)

Beschluss über Hundesteuersatzung vertagt

Vertagt haben die Mitglieder des Gremiums die Entscheidung über eine neue Hundesteuer-Satzung. Eigentlich ging es darin in erster Linie um redaktionelle Änderungen. Doch die Bürgermeisterin sah in dem Beschlussvorschlag in der Besteuerung sogenannter Gefährderhunde, gemeint sind damit Kampfhunde, Ausbaupotenzial. Christiane Müller wünscht vor Beschluss einen Vergleich der Besteuerung dieser Hunde mit denen in Umlandkommunen. In Rostock beispielsweise sei die Abgabe für Kampfhunde um ein Vielfaches höher.

Die Bürgermeisterin informierte, dass die Kurverwaltung des Ostseebades künftig ein Ausbildungsbetrieb sein soll. Kurdirektor Stephan Fellmann muss dafür allerdings wieder die „Schulbank“ drücken, um eine Ausbilderberechtigung zu erwerben.

Von Timo Richter