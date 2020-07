Darum verzichtet Hotelfachfrau Kerstin Töppel auf weite Reisen

Dierhagen

Aufgewachsen ist Kerstin Töppel in Graal-Müritz. Die ausgebildete Hotelfachfrau arbeitet in einem Fünf-Sterne-Haus im Dierhäger Ortsteil Neuhaus. Die 34-Jährige ist Mutter zweier Kinder. Das hat Auswirkungen auf die Freizeitaktivitäten. Die Familie steht bei ihr selbstverständlich obenan. Gerne trifft sie sich mit Freunden, die ebenfalls Kinder haben.

Dann geht es bei guten Wetter an den Strand, hoch im Kurs steht beim Nachwuchs der Besuch eines Spielplatzes. Selten nimmt sich Kerstin Töppel die Freiheit heraus, in Rostock einkaufen zu gehen. Aber: „Mit Kindern hat man nicht sehr viel Freizeit.“

Reiseverhalten geändert

Komplett geändert hat sich nach der Geburt der Kinder auch das Reiseverhalten. Ging es früher darum, andere Städte zu sehen – zuletzt in Italien oder der spanischen Insel Fuerteventura – führen die Reisen mit den Kindern eher in die Region. Missen möchte sie solche Touren nicht. Auch solche Fahrten bereiteten Freude und ab und an mal ein Tapetenwechsel müsse einfach sein, sagt sie.

Timo Richter