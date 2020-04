Darum verzögert sich der Breitbandausbau auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Dierhagen

Der Breitbandausbau auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst stockt. Drüber informierte jetzt der Vorsteher des Amtes Darß/Fischland und Bürgermeister in Ahrenshoop, Benjamin Heinke. Er geht nicht davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können, wie er während der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses in Dierhagen sagte.

Begleitet waren die Arbeiten zuweilen von Pleiten, Pech und Pannen. In Prerow beispielsweise wurde während der Verlegung der Leerrohre, in die anschließend die Glasfaserkabel eingeblasen werden, ein anderes Kabel durchtrennt „und auch gleich noch die Hauptwasserleitung getroffen“, wie der Prerower Bürgermeister René Roloff ergänzte.

Anzeige

In Dierhagen mussten die Arbeiten teilweise neu ausgeschrieben werden. Folge war, dass unterschiedliche Firmen mit ihren Arbeitsgeräten anrückten. Auch in Zingst hat man sich inzwischen von dem ursprünglich anvisierten Abschluss der Arbeiten verabschiedet.

Weitere OZ+ Artikel

Definition von Großveranstaltung vermisst

Heinke erinnerte einleitend an den Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zur Lockerung der Einschränkungen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. So dürften ab Mai die Besitzer von Zweitwohnsitzen ebenso wieder anreisen wie Dauercamper mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Amtsvorsteher bedauerte, dass in diesem Zusammenhang noch keine Definition, ab welcher Besucherzahl von Großveranstaltungen geredet werden könne. Großveranstaltungen sind bis Ende August abgesagt. Benjamin Heinke nannte in diesem Zusammenhang das Tonnenabschlagen. Die Ereignisse in den Orten auf der Halbinsel lockten in der Vergangenheit jeweils mehr als 1000 Besucher.

Ummeldungswünsche wegen Corona gestiegen

Nachdem das Amt Darß/Fischland im Zusammenhang mit der Corona-Krise Mitte März geschlossen wurde, kann die Amtsverwaltung nach Terminabsprache nun wieder aufgesucht werden. Der Amtsvorsteher erinnerte in seinem Bericht an unzählige Anrufe nach der Schließung.

Meist wollten Inhaber von Zweitwohnsitzen einen Hauptwohnsitz anmelden, um sich auch während der Sperrung der Halbinsel für den Tourismus dennoch dort aufhalten zu können.

Im Amt Darß/Fischland wollten nach dessen Schließung etliche Inhaber von Zweitwohnungen einen Hauptwohnsitz anmelden. Quelle: Timo Richter

Bei zwei Enthaltungen haben die Mitglieder des Amtsausschusses beschlossen, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 von Wieck, Prerow, Dierhagen und Ahrenshoop ohne das Jahr 2017 sowie des Amtes selbst an eine Schweriner Wirtschaftsprüfergesellschaft zu vergeben.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie mehr:

Von Timo Richter