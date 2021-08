Darum war das Bezirkstonnenabschlagen in Ahrenshoop ein Befreiungsschlag

Ahrenshoop

Ein bisschen wie ein Befreiungsschlag gegen die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wirkte das Bezirkstonnenabschlagen in Ahrenshoop. Trotz zuletzt steigender Infektionswerte hatte der Vorsitzende und Hauptmann des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen das Ereignis geradezu durchgedrückt – ohne besondere Auflagen wie dem Nachweis eines negativen Coronatests oder dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher ließen sich das Ereignis am Sonntagnachmittag nicht entgehen.

Mitten unter ihnen stand beispielsweise Ingrid Vogt am Rande der Laufbahn der Pferde. Die Seniorin aus Berlin freute sich, dass so ein Großereignis wieder ohne besondere Auflagen stattfinden konnte. Doch mit Blick auf die wieder ansteigenden Infektionszahlen mahnte sie zur Vorsicht. Sie hätte sich mehr Abstand zwischen den Zuschauern gewünscht. Allerdings wusste sie im Voraus, worauf sie sich beim Besuch des Bezirkstonnenabschlagens einlassen würde. Ingrid Vogt hat in der Vergangenheit schon öfters ein Tonnenabschlagen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst miterlebt.

Ingrid Vogt aus Berlin ließ sich beim Bezirkstonnenabschlagen nichts entgehen. Quelle: Timo Richter

Besondere Atmosphäre

Die besondere Atmosphäre erlebte am Sonntag erstmals Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die zusammen mit Landrat Stefan Kerth (beide SPD) einen Platz fast unter der Tonne ergatterten. Die Landeschefin freute sich, dass so viele Menschen miterleben könnten, wie Tradition auf der Halbinsel gelebt werde. Die Veranstaltung unter freiem Himmel werde auch vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung beobachtet.

Der Bürgermeister des Ostseebades hieß die prominenten Besucher willkommen und überreichte jeweils eine Keramikvase. Am Vormittag war Benjamin Heinke selbst der Gebende. Denn anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen hatte die Kommune den Reitern eine neue Standarte spendiert. Das gute Stück wurde während des Festumzuges mit besonderem Stolz präsentiert.

Verdientes Ereignis

Dabei stand die 94. Auflage des Bezirkstonnenabschlagens in Ahrenshoop morgens unter keinem guten Stern, wie Moderator Lothar Jaeschke sagte. Es habe geregnet, es ging ein kühler Wind – doch bis zum Beginn der Veranstaltung hat sich alles zum Besten gewandelt, „weil wir das verdient haben“, sprach der einstige Prerower Kurdirektor nicht nur für die annähernd 100 Mitglieder des Ahrenshooper Tonnenbundes. Im kommenden Jahr findet das Ereignis in Prerow statt.

Der traditionelle Wettstreit um die Königswürden – dank der Leiterin des Darß-Museums in Prerow, Antje Hückstädt, inzwischen in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen, begann verheißungsvoll. Wenige Durchläufe brauchte es, bis Tobias Krüger als neuer Bezirkstonnenkönig feststand. Er war zudem der letzte Bezirkstonnenkönig. Es sollte noch lange dauern, bis die anderen Majestäten feststanden.

Lang andauernder Wettstreit

Erst um 18.45 Uhr stand mit Alexander Kluge aus Wustrow der neue Bezirkstonnenkönig fest. Davor hatte Andreas Völkner aus Ahrenshoop das letzte Stück eines Stabes abgeschlagen und wurde Stäbenkönig im Bezirksentscheid. Sein Bruder Thomas hatte die Tonne eigens für das Ereignis am Sonntag zusammengezimmert. Laut dem Moderator Lothar Jaeschke war der Festplatz bis zum letzten Schlag auf die Tonne mit Besuchern voll.

Das Bezirkstonnenabschlagen war in diesem Jahr die erste und bislang einzige Veranstaltung dieser Art. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zuletzt sämtliche Tonnenabschlagen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst abgesagt. Allein die Wiecker Reiter haben ihr Tonnenfest verschoben, es soll im September stattfinden.

Von Timo Richter