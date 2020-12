Darum war die Feuerwehr am Dienstag auf dem Ribnitzer Markt

Ein Ereignis vom Wochenende hatte in Ribnitz-Damgarten für Empörung gesorgt: Lichterketten an der Weihnachtstanne auf dem Markt waren zerstört worden. Doch Ribnitz-Damgarten hält zusammen. Die Feuerwehr übernahm am Dienstag die Initiative und brachte den Baum wieder zum Leuchten.