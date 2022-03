Darum waren Gäste aus dem vorigen Jahrhundert am Wochenende in Born

Born

Wie neugeboren fühlten sich viele Borner und ihre Gäste am Wochenende. Nach monate-, eher jahrelanger Abstinenz von schrillen Maskenbildern, krachenden Tonnensplittern und unbeschwertem Frohsinn hatten sich Kurverwaltung und Tonnenbund doch noch entschieden, das zu veranstalten, was mit Blick auf die bevorstehenden Lockerungen möglich werden sollte. Und so fand das 25. Fastnachtstonnenabschlagen ausnahmsweise nicht im Februar, sondern Ende März statt. Für manche ein schwieriger Termin, doch der schien auch schon die einzige Hürde für das große Fest, an dem rund 300 ausgelassene Teilnehmer über 1000 bestgelaunte Schaulustige zum fröhlichen Wettbewerb auf die Festwiese lockten.

Born hatte sich mit blauweiß-bunten Wimpeln geschmückt, die Versorgungsstationen waren auf Andrang vorbereitet. Am späten Vormittag formierte sich auf der Festwiese ein Zug mit Kremsern und Kutschen, Gespannen und Motorgefährten, Reitern und Fußgruppen. Der Barther Spielmannszug, die Blasmusik aus Ribnitz-Damgarten und die Blaskapelle der Feuerwehr Grimmen spielten sich warm, die Pferde stimmten wiehernd mit ein. Etwas abseits entspannte sich Pony Vicky noch bei einigen Büscheln Gras, am anderen Ende des Stricks Jessica Blodek im „Geblümten“, auf dem Shettyrücken lächelte Tochter Pia. Die Fünfjährige hat ihr Pferd richtig hübsch gemacht, Blümchen in der Mähne befestigt, sich selbst mit Blüten geschmückt und freute sich auf ihren ersten Umzug als Reiterin.

Vorneweg hinter der Feuerwehr der Spielmannszug, gefolgt von „Aprilwetter“, „Piepenbrinks Vogelscheuchen“, einer „Konfetti-Kutsche“, der „Police-Academy“, dem „Schluckimpfungsteam“, der „MS Heidi“, dem „Zauberer von Oz“ und „Xylophonen“, dem „Weihnachstmann“ und „Marienkäfer“, Gästen aus dem vorigen Jahrhundert, weiblichen und männlichen „Kühen“, einer „Zebra-Herde“, „Himmel und Hölle“, „Scheichs“, „Erste-Hilfe-Team“, das „Gute-Laune-Party-Gespann“, begleitet von ungezählten Hexen, Hippies, Piraten, Bienen, Kuscheltieren, Einhörnern, Schmetterlingen, Spinnen, Damen, Herren, Jägern und Stars zu Pferde und zu Fuß.

Stärkung während des Umzuges

Während sich der Zug noch durch den Ort wand, trafen immer mehr fröhliche, teils kostümierte Gäste an der Tourist-Info ein, der letzten großen Station, an der sich Ross, Reiter und Fußgruppen für das Tonnenabschlagen stärken konnten. Gerade war Familie Schütt aus Born mit ihren „internationalen“ Freunden aus Warnemünde und Thüringen eingetroffen, da entdecken sie schon neben den Würstchen vom Grill und den acht Kuchen vom Blech eine wahre Leckerei.

Sogleich unterziehen Andrea, Rüdiger, Kerstin, Mario, Rolf, Christine und Ela dem Snack für die Pferde einem Möhrchentest. Sie kommen regelmäßig zum Fastnachtstonnenabschlagen. Zum ersten Mal war Familie Metzner dabei, die seit 2020 in Born lebt. Tochter Lina (8) hat immerhin ihr Steckenpferd gesattelt, lacht Papa Marcel, doch er ahnt schon etwas, denn Frau und Tochter haben einiges für Pferde übrig. Und er selbst findet das Ereignis schon jetzt: „Mega. Die Leute haben richtig Freude, ich bin positiv überrascht!“

Schrille Gestalten zu Fuß unterwegs

Auf der Festwiese begrüßte Gerd Scharmberg Gäste und Teilnehmer aus nah und fern, denen gleich drei Wettbewerbe geboten wurden. Die Jüngsten durften sich zu Fuß an einer Tonne ausprobieren, die im Borner Kindergarten gemacht wurde. Für die parallel startenden Reiter hat Antje Erdmann die Tonne gestaltet und die Läufer schließlich schlugen auf das Holz, das die Damen Konow mit Mandy Weiß bemalt hatten. Einzige Bedingung für alle Teilnehmer: Sie müssen kostümiert sein. Die übrigen Regeln werden gern freundlich ausgelegt, Boden- oder Stäbenmajestäten gibt es nicht. 80 Pferdebeine hat Scharmberg vor dem Start in der Bahn gezählt und durch vier geteilt – tatsächlich waren es knapp 20 kostümierte Reitende, darunter nur drei Männer.

Nach ersten, scheinbar erfolglosen Schlägen der Scheichs, Piratinnen, Marienkäfer, Goldmariechen, Polizisten, Schmetterlinge ... auf die bunte Tonne, sprang der erste Ring ab, und die Stäben flogen durch die Luft, am Ende zierte sich das Holz in der Halterung, die Fastnachtstonne hat kein Kreuz, noch ein wenig, bis Julia Pilz aus Born (Reiterhof Kafka) der entscheidende letzte Schlag gelang. Kurz darauf war auch die Entscheidung beim Nachwuchs gefallen. Urlauberkind Tilman hatte es geschafft und bestand auf der öffentlichen Gratulation durch Tonnenbundchef Holger Becker. Etwa 45 schrille Gestalten nahmen dann die Knüppel in die Hände, um die letzte Tonne des Tages zu zerlegen. Mit vereinten Kräften gelang es Kühen und Schmetterlingen, Weihnachtsmann und Brummer Maja, Vogelscheuchen und dem stimmgewaltigen Klinikpersonal aus Ahrenshoop, das Holz zu schreddern. Als Letzter machte Scheich David Konow, amtierender Stäbenkönig, das letzte Spänchen der Tonne ab.

„Das ist so echt und fantasievoll“, fanden die beiden Warnemünder, die seit über zehn Jahren zum Borner Fastnachtstonnenabschlagen kommen, die Besucherin aus Schleswig-Holstein bestätigt das. „So etwas gibt es bei uns schon lange nicht mehr“, seufzte sie. Erleichtert, geschafft und ein bisschen glücklich ist Holger Becker nach dem gefühlten „Neustart“. Zunächst kamen die Zusagen eher zögerlich, kurz vor Anmeldeschluss wurden es mehr. Herausgekommen sei ein rundum gelungenes Fest, entspannt, bei bestem Wetter und „so schön wie beim ersten Mal 1998!“

Von Susanne Retzlaff