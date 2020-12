Darum waren am Nikolaustag so viele Menschen auf dem Ribnitzer Marktplatz unterwegs

Ribnitz-Damgarten

Frühaufsteher hatten am Sonntag die besten Chancen auf eine Überraschung. „Ich wollte den Ribnitz-Damgartener Kindern etwas Gutes tun.“ Nach dem Zerstören der Beleuchtung jüngst, wollte Antonio Demski den Baum zu Leben wiedererwecken und hat mit seiner Aktion die Arbeit der Feuerwehr, die den Baum wieder zum Strahlen brachte ergänzt.

Getreu seinem Motto hat der Achtjährige etliche Bücher, CDs und auch Spiele aussortiert. Insgesamt hat er zusammen mit seinem Vater Markus 69 Päckchen gepackt, die die Familie am Sonntagmorgen unter dem Weihnachtsbaum auf dem Ribnitzer Marktplatz gelegt und in die unteren Zweige des Baumes gehängt hat.

Anzeige

Frühmorgendliche Überraschung

Bereits um sieben Uhr am Nikolaustag schlichen die ersten Kinder mit ihren Eltern in Richtung Weihnachtsbaum. Eine Stunde dauerte es dann, bis jedes der Päckchen einen neuen Besitzer gefunden hat. Als Nikolaus beobachtete der Drittklässler das Geschehen am Weihnachtsbaum, gab zuletzt Hinweise, wo sich möglicherweise noch eine Überraschung finden lasse.

Lesen Sie auch

Bei Eltern und Kindern kam die Aktion gut an. „Eine tolle Sache“, empfand beispielsweise Sara Sykora. „Es fällt wegen Corona so vieles aus, die Kinder müssen auf so vieles verzichten“, sagt sie während ihre vierjährige Tochter Emma ein kleines Präsent in die Höhe hält. So eine Aktion sieht Sara Sykora auch als Zeichen eines Miteinanders in der Stadt.

Mehr Wir-Gefühl

Der Wunsch nach mehr Wir-Gefühl war auch der Grund für die erste Aktion dieser Art vor zwei Jahren, wie Markus Demski sagt. Damals kamen noch nicht so viele Menschen, die Aktion war noch zu unbekannt.

Das war in diesem Jahr anders. So hatte Antonio Demski den Beitrag aus der OSTSEE-ZEITUNG in der Schule verteilt. Und auch ein Hinweis in der Zeitung waren ausschlaggebend für den frühmorgendlichen Menschenauflauf auf dem Marktplatz. Mehr als 50 Kinder und deren Eltern pflückten sich ein Präsent aus den Zweigen oder zogen ein Päckchen unter dem Baum hervor.

Von Timo Richter