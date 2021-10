Darum werden Fischbrötchen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst teurer

Fischland-Darß-Zingst

Das künftige Quasi-Fangverbot für Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee lässt Fischverkäufer auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst einigermaßen kalt. Vor allem dem befürchteten Verschwinden von Fischbrötchen – und damit einem Teil der Identität der Region – sehen Betroffene derzeit gelassen entgegen. Sie würden Alternativen anbieten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört.

Wenn die Preise steigen, wird er das auf die Kunden umlegen müssen, sagt Tim Ehlert, der an seiner mobilen Fischkiste in der Saison außergewöhnliche Fischkreationen im Wiecker Hafen anbietet. Der Schauspieler im Ensemble des Ohnsorg-Theaters in Hamburg bezieht Heringe, die in der Nordsee gefangen wurden, somit dicker und fetter als der hiesige Fisch. Im kommenden Jahr wird er die Preise möglicherweise anheben. Zuletzt kostete ein Matjes-Brötchen am Wiecker Hafen drei Euro.

Dass die Preise steigen werden, davon geht Daniel Severin fest aus. Der Verkaufsleiter im Fischkaten in Ahrenshoop – dabei handelt es sich um die vielbesuchte Einrichtung am zentralen Parkplatz des Ostseebades – kann Details aber noch nicht nennen, da er noch nicht weiß, „welche Preise uns die Händler um die Ohren knallen. Wir werden die Preisentwicklung erst einmal abwarten.“ Ob sich der Kauf von Hering aus anderen Fangregionen, die von den Einschränkungen nicht betroffen sind, unterm Strich rechnet, sei derzeit offen. Aktuell kostet ein Matjes-Brötchen im Fischkaten 3,50 Euro.

„Bei fünf Euro hören wir auf“

Denselben Preis nimmt Nick Deichmüller im Boddenblick am Hafen in Dierhagen-Dorf. Weil dort noch keine Preisinformationen der Händler vorliegen, sagt der Küchenchef, steht preismäßig noch alles offen. Er glaubt nicht, dass die Preise für Fischbrötchen in astronomische Höhen schnellen, dann nämlich werden sie gar nicht mehr gekauft. „Bei fünf Euro für ein Brötchen mit Matjes oder Bismarck-Hering hören wir auf“, sagt Nick Deichmüller jetzt – immerhin eine Steigerung um 50 Prozent zum aktuellen Preis. Sollten die Einkaufspreise selbst das nicht mehr erlauben, „werden wir uns etwas anderes suchen“. Was das ist, lässt der Boddenblick-Küchenchef offen.

„Dann suchen wir den nächsten Teich“, sagt der Koch im Wustrower Fischerschmaus. Die befürchteten Preissteigerungen – da werden infolge des Fangverbots für Hering in der westlichen Ostsee bis zu sieben Euro für ein Brötchen mit Matjes- beziehungsweise Bismarck-Hering befürchtet – sieht er erst einmal „als bloße Theorie“ an. Allerdings müssten sich die Verbraucher darauf einstellen, dass Fisch zu einem Luxusprodukt wird. Inwieweit der eigene Betrieb betroffen sein werde, sei unklar. Teurer jedoch scheint es künftig auf jeden Fall zu werden. Der Koch geht davon aus, dass normale Fischbrötchen, also belegt mit Matjes- oder Bismarckhering – ab einem Preis von 4,50 oder fünf Euro am Ende der Preisschraube angekommen seien. Der Schauspieler Tim Ehlert, der mit seiner Fischkiste während der Saison regelmäßig Fischbrötchen mit einer besonderen Beigabe im Hafen von Wieck offeriert, war in diesem Zusammenhang nicht zu erreichen.

Gezielter Fang ist untersagt

Hintergrund ist: Fischer dürfen in der westlichen Ostsee künftig keinen Dorsch und zumeist keinen Hering mehr gezielt fangen. Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, dass lediglich Beifang in Höhe von knapp 490 Tonnen Dorsch und 788 Tonnen Hering möglich sein soll. Vergangenes Jahr durften EU-weit noch 1600 Tonnen westlicher Hering und 4000 Tonnen westlicher Dorsch gefangen werden. Hintergrund der neuen Regeln sind besorgniserregende Entwicklungen vieler Fischbestände in der Ostsee, heißt es in einer von der dpa übermittelten Nachricht.

Demnach folgen die Länder beim Hering dem Vorschlag der EU-Kommission, beim westlichen Dorsch übersteigt die Einigung den Vorschlag der Brüsseler Behörde um rund 165 Tonnen. Für Deutschland bedeutet das, dass 435 Tonnen westlicher Hering und 104 Tonnen westlicher Dorsch gefangen werden dürfen.

In der Einigung findet sich eine Ausnahmegenehmigung für Fischerboote unter 12 Meter, die mit „passivem Fanggerät“, also etwa Stellnetzen, weiterhin gezielt Heringe fischen dürfen, bestätigte eine Sprecherin des Bundesagrarministeriums. Fangquote und die steigenden Spritpreise versauern dem Ahrenshooper Fischer Frank Hebel allerdings den Beruf. Aufgeben will er seine Tätigkeit aber nicht. „Das Fischen ist mein Leben.“ Einen finanziellen Ausgleich von der öffentlichen Hand würde es für ihn nicht geben. „Dann muss ich auf den Bodden gehen“, sagt der Ahrenshooper.

