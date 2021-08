Darum werden Strand und Dünen in Ahrenshoop aufgespült

Ahrenshoop

Es ist eines der größten Projekte des Küstenschutzes der vergangenen Jahre: Mitte Oktober sollen Strand und Dünen vom Wellenbrecher in Ahrenshoop bis zur Grenze des Nationalparks aufgespült werden. Dem zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Mittleres Mecklenburg zufolge sollen rund 650 000 Kubikmeter Sand zur Verbreiterung von Strand und Dünen aufgespült werden. Dem Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke zufolge wurden solche Mengen seit der Wende nicht für den Küstenschutz in der Region bewegt.

Grund der Maßnahme, dessen Kosten aufgrund des noch laufenden Ausschreibungsverfahrens nicht abgeschätzt werden können, ist der natürliche Küstenrückgang. Die Dünen in dem Abschnitt, heißt es seitens des Stalu, seien an einigen Stellen so schmal geworden, dass sie wieder verstärkt werden müssen, um Sturmfluten zu widerstehen. Der Küstenrückgang werde regelmäßig gemessen. Die Aufspülungen erfolgen demnach in der Regel alle sechs bis acht Jahre.

Abtrag verursacht Millionenschaden

Erst im Jahr 2018 war der Strand nördlich von Ahrenshoop aufwendig aufgespült worden. Doch die Hochwasser des Folgejahres haben einen Großteil der Bemühungen zunichtegemacht. Rund 360 000 Kubikmeter Sand sind den Angaben des Stalu zufolge seinerzeit wegschwemmt worden. Das entspreche einem Millionenschaden.

Nun soll der Küstenschutz in dem Bereich wieder auf Vordermann gebracht werden. Das geschieht in erster Linie durch Masse. Denn im Gegensatz zur Nordsee, wo die Deiche gegen immer heftigere Sturmfluten aktuell erhöht werden, kann die ansteigende Ostsee noch mit Sandmassen im Zaum gehalten werden. Darum erfolgen in regelmäßigen Abständen diese Aufspülungen.

Verbreiterung der Dünen im Plan

So auch in Ahrenshoop. Die Dünen werden nach Angaben des Stalu in dem Küstenabschnitt nicht erhöht, sondern durch eine Verbreiterung gestärkt. Wie der Sand ans Ufer kommen soll, entscheidet der künftige Auftragnehmer. Klar ist, das Wasser-Sand-Gemisch findet den Weg durch ein Rohr ans Ufer. Ob das aber noch zusammengesetzt werden muss oder ob eine vorhandene Rohrleitung eingeschwommen wird, liegt in der Entscheidung des künftigen Auftragnehmers.

Zuletzt hatte sich der Strandabschnitt Neuhaus bei Dierhagen als geeignet erwiesen, dort kilometerlange Rohrleitungen am Strand zusammenzuschweißen. Die Konstrukte konnten ohne Behinderung von Buhnen in die Ostsee verfrachtet werden. Verschiedene Anbieter, heißt es, lagerten ihre Rohrleitungen küstennah am Grund der Ostsee. Die flexiblen Leitungen können belüftet werden, treiben dadurch auf und können als Ring zum jeweiligen Einsatzort geschleppt werden.

Schutz vor Munitionsresten

Großes Problem bei Aufspülungen – der Sand für Ahrenshoop wird der marinen Lagerstätte bei Graal-Müritz entnommen – sind Munition beziehungsweise Reste von Kampfmitteln des vergangenen Weltkriegs. In Rerik beispielsweise fanden sich nach einer Aufspülung etliche Reste von Sprengkörpern, so dass der betroffene Strandabschnitt komplett gesperrt werden musste.

Das ist in der jüngeren Vergangenheit durch verschiedene technische Faktoren unterbunden worden. Das Wasser-Sand-Gemisch wird nun noch an Bord des Spülschiffes gesiebt. Außerdem wird das Gemisch an starken Magneten vorbeigeleitet, die beispielsweise Splitter von Granaten herausfiltern. Laut dem Stalu ist zudem ein geologischer Baugutachter mit an Bord.

Kurdirektor freut sich nicht nur über breiteren Strand

Erfreut über die Maßnahme zeigt sich der Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker. Der sieht natürlich einen breiteren Strand entlang der Ortslage Ahrenshoop als Aufwertung für die Gäste. Gleichzeitig begrüßt er die zusätzliche Sicherheit des Ortes vor Hochwasserereignissen. Und mit einer breiteren Düne taucht bei Roland Völcker ein lang gehegter Wunsch wieder auf: der Bau eines Gehwegs über die Düne. Seit Jahren schlummern die Pläne für so eine „Promenade“ in der Schublade des Kurdirektors. Der zusätzliche Gehweg würde Erleichterung für die in der Saison angespannte Situation bringen. Aus touristischer Sicht, so der Kurdirektor, würde er das sehr begrüßen.

Im zurückliegenden Jahr wurden Strandabschnitte in Dierhagen aufgespült. Auch damals wurden Dünen neu profiliert. Quelle: Timo Richter

In Dierhagen dagegen wachsen dem Kurdirektor die Dünen zu hoch, teilweise auch zu weit ins Hinterland hinein. Vor allem im Strandbereich Neuhaus weht der Wind Sandmassen immer wieder über die Dünen hinaus in dahinterliegende Bereiche. Am Hauptstrandzugang waren die Dünen in den vergangenen Jahren so stark angewachsen, dass sie zuletzt mithilfe schwerer Technik teilweise abgetragen wurden. Hintergrund der Maßnahme war, dass die Rettungsschwimmer vom Hauptturm am Plateau keine Sicht mehr auf den Strand und den Ufersaum hatten. Um den Dünenkörper zu stabilisieren, wurde wieder Strandhafer angepflanzt. Die Pflanzen waren zuvor von den Dünen beiderseits des Hauptstrandzuganges ausgebuddelt worden.

Von Timo Richter