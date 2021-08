Darum werden bei Wustrow 21 Buhnenreihen erneuert

Wustrow/Ahrenshoop/Dierhagen

Kaum neigt sich die Saison dem Ende entgegen, beginnen Maßnahmen zur Verbesserung des Küstenschutzes. In Wustrow werden zahlreiche Buhnen ersetzt, in Ahrenshoop werden Strand und Dünen aufgespült.

Das Vorhaben in Wustrow beginnt bereits Mitte September, wie Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung sagte. Im Bereich der Strandzugänge zehn bis 15 sollen in diesem Zusammenhang 21 Buhnenreihen komplett erneuert werden. Laut dem Bürgermeister befinden sich die Buhnen in dem Küstenabschnitt in einem desolaten Zustand. Es handelt sich dabei um den Bereich vom Surf-Camp bis fast zum Ostseehotel Wustrow.

Erste Pfähle sind schon da

Die ersten Pfähle, die gerammt werden sollen, sind bereits auf der Lagerfläche neben dem Surf-Camp eingetroffen. Mit Bauzäunen wurde eine Lagerfläche für das Material abgetrennt.

In Höhe des Surf-Camps sind die Buhnen marode, was aufgrund des hohen Wasserstandes derzeit kaum zu erkennen ist. Quelle: Timo Richter

Damit nicht genug: Südlich der Seebrücke des Ostseebades werden schadhafte Hölzer der Buhnen bis zum Strandzugang zehn punktuell ausgetauscht. Ziel ist es, den Sandtransport entlang der Küste zu mindern. Damit wird auch das Wegschwemmen des Strandes in dem betroffenen Bereich weitgehend verhindert.

Düne drohte zu brechen

Besonders der Abschnitt nahe des Windrades hatte während des Hochwassers zu Beginn des Jahres 2019 arg gelitten. Die Küstenschutzdüne drohte seinerzeit zu brechen, hielt aber.

Die Düne wurde zwischenzeitlich neu aufgeschoben, profiliert und mit Strandhafer bepflanzt. Durch die Wurzeln der Pflanzen wird die Düne befestigt und ein verwehen des Sandes vermindert (die OZ berichtete). Um die beschädigten Dünen wieder aufzubauen, wurde Sand am Strand des Ostseebades gewonnen. Rund 4000 Kubikmeter Sand vom Strand hinter den Wellenbrechen an der Seebrücke wurden in der abgebrochenen Düne eingebracht.

Aufspülung gegen natürlichen Küstenrückgang

Deutlich umfangreicher ist die Küstenschutzmaßnahme, die Mitte Oktober in Ahrenshoop beginnen wird. Vom Wellenbrecher in Höhe des Weges zum Hohen Ufer bis zur Nationalparkgrenze im Norden sollen rund 650 000 Kubikmeter Sand aus einer Lagerstätte vor Graal-Müritz aufgespült werden.

Grund der Maßnahme ist der natürliche Küstenrückgang. Die Dünen in dem Abschnitt, hieß es seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, seien an einigen Stellen so schmal geworden, dass sie wieder verstärkt werden müssen, um Sturmfluten zu widerstehen. Der Küstenrückgang werde regelmäßig gemessen. Die Aufspülungen erfolgen demnach in der Regel alle sechs bis acht Jahre.

Erst im Jahr 2018 war der Strand nördlich von Ahrenshoop aufwendig aufgespült worden. Doch die Hochwasser des Folgejahres haben einen Großteil der Bemühungen zunichtegemacht. Rund 360 000 Kubikmeter Sand sind den Angaben des Stalu zufolge seinerzeit wegschwemmt worden. Das entspreche einem Millionenschaden.

Wachsende Dünen abgetragen

In Dierhagen dagegen wachsen dem Kurdirektor die Dünen zu hoch, teilweise auch zu weit ins Hinterland hinein. Vor allem im Strandbereich Neuhaus weht der Wind Sandmassen immer wieder über die Dünen hinaus in dahinterliegende Bereiche. Am Hauptstrandzugang waren die Dünen in den vergangenen Jahren so stark angewachsen, dass sie zuletzt mithilfe schwerer Technik teilweise abgetragen wurden.

Hintergrund der Maßnahme war, dass die Rettungsschwimmer vom Hauptturm am Plateau keine Sicht mehr auf den Strand und den Ufersaum hatten. Um den Dünenkörper zu stabilisieren, wurde wieder Strandhafer angepflanzt. Die Pflanzen waren zuvor von den Dünen beiderseits des Hauptstrandzuganges ausgebuddelt worden.

Interessengemeinschaft favorisiert Wellenbrecher

Vor einer weiter abbrechenden Steilküste warnt seit Jahren die Interessengemeinschaft Hohes Ufer. Mehr als 300 Unterstützer hat die Initiative rund um Jörn Reiche zuletzt zusammengetrommelt, um mit geeigneten Maßnahmen den weiteren Rückgang des Hochufers zu verhindern. Waren erst der Bau von Buhnen im Gespräch, wurde zuletzt das Aufschütten von Wellenbrechern favorisiert.

Von Timo Richter