Darum werden in Ribnitz-Damgarten aus Kleingärten Baugrundstücke

20 Baugrundstücke sollen in dem östlich der Damgartener Feldstraße gelegenen Teil der ehemaligen Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ erschlossen werden (OZ berichtete). Eigentümer der Fläche ist die Stadt. Die Entwicklung dieser Fläche zum reinen Wohnstandort ist der erste praktische Schritt zur Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Das war im April 2019 von den Stadtvertretern beschlossen worden, weil aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr Gärten nicht mehr genutzt werden. Zuvor war der Entwurf des Konzeptes allen 14 Vereinsvorständen vorgestellt und ausgiebig diskutiert worden. Grundlage für die Diskussion war ein vom Büro für Stadt- und Regionalentwicklung „Wimes“ Rostock erarbeitetes Konzept. Das kam zu dem Ergebnis, dass von den rund 1500 vorhandenen Kleingärten künftig nur noch etwa 440 bzw. 620 benötigt werden, um den Bedarf zu decken.

Bebauungsplan ist auf den Weg gebracht

Der Plan: Um nicht überall in den Anlagen verteilt einen Leerstand zu haben, sollen Gärten konzentriert und kleine Anlagen langfristig aufgegeben und zu Wochenendhausgebieten oder zu Bauland werden. Zu den Anlagen, wo künftig Wohnbebauung möglich sein soll, gehören neben der Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ in Damgarten auch die Anlagen Am Schusterwall und Morgenrot und ein Teil von St. Joost sowie ein Teil der Anlage Sonnenhügel.

Für die Anlagen Boddenblick und Am Bodden im Ortsteil Langendamm sowie die Anlagen in Freudenberg und Flohberg (Altheide) empfiehlt das Konzept eine Umwandlung zu Wochenendhausgebieten. Für Drei Linden, Sonnenblick, den größten Teil von St. Joost, Am Wiesengrund und Tannenblick wird empfohlen, diese im Bestand zu erhalten. Ein „vorläufiger Bestandserhalt“ wird für die Anlagen Lerchenweg und die Kleingartenanlage Am Bodden (Ribnitz) empfohlen.

„Endlich klare und sichere Perspektive“

Mit der Umwandlung der Kleingartenanlage Am Bodden im Ortsteil Langendamm in ein Wochenendhausgebiet soll nun ein weiterer Schritt bei der Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes gegangen werden. Ein entsprechender Wunsch wurde vom Vorstand des Kleingartenvereins an die Stadtverwaltung herangetragen, erläuterte Guido Keil. Er ist im Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften für das Sachgebiet Bauleitplanung zuständig.

Die Umwidmung der Kleingartenanlage in ein Wochenendhausgebiet soll über den einfachen Bebauungsplan Nummer 105 umgesetzt werden. Den dazu nötigen Aufstellungsbeschluss fassten die Stadtvertreter bereits in ihrer Sitzung im Dezember 2020.

Frank Michael und Katrin Feldt aus Rostock haben in der Kleingartenanlage „Am Bodden“ in Langendamm eine Parzelle. Sie sehen viele Vorteile, wenn die Kleingartenanlage in ein Wochenendhausgebiet umgewandelt wird. Quelle: Edwin Sternkiker

Zu den Kleingärtnern der Anlage Am Bodden in Langendamm, die das begrüßen, gehören Frank Michael und seine Lebensgefährtin Katrin Feldt aus Rostock. „Mit der Umwandlung in ein Wochenendhausgebiet haben wir endlich eine klare und sichere Perspektive“, sagt Katrin Feldt. Das sieht auch Frank Michael so. Er ist sich sicher, dass damit vieles leichter und angenehmer werden wird. „Ich arbeite in Schichten, da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Bestimmungen des Kleingartengesetzes nachzukommen.“

Zur Erinnerung: Das Bundeskleingartengesetz legt die „Drittel-Regelung“ fest: Ein Drittel eines Kleingartens darf mit der Laube und „Nebenanlagen“ bebaut sein, das zweite Drittel muss gärtnerisch genutzt werden. Lediglich das letzte Drittel darf für Erholungszwecke genutzt werden. In einem Wochenendhausgebiet sei man viel freier in seinen Entscheidungen. „Man wird ja nicht jünger, und wenn man dann für sich entscheidet, den Gemüseanbau zu reduzieren oder ganz aufzugeben, dann ist das in einem Wochenendhausgebiet ohne Probleme möglich“, so Frank Michael

Konzept hat Laufzeit bis 2035

Und in Wochenendhausgebieten habe man auch mehr Freiheiten, was die Größe der Gartenlaube anbelangt, und auch in puncto Übernachtungen bieten sie ganz andere Möglichkeiten als in den Kleingartenanlagen. Darauf macht Bauamtsleiter Heiko Körner aufmerksam. Er und Bürgermeister Thomas Huth verweisen darauf, dass das Kleingartenentwicklungskonzept eine Laufzeit bis 2035 habe und damit sehr langfristig angelegt sei. Wie Heiko Körner abschließend informierte, sei die Stadt nun auch im Gespräch mit dem Kleingartenverein Freudenberg. Auch für diese Anlage sieht das Kleingartenentwicklungskonzept die Umwandlung in ein Wochenendhausgebiet vor.

