Darum widmet die Stadt Barth ihren Vereinen einen Tag

Barth

Die Stadt Barth hat für den 19. August einen „Tag der Vereine“ auf die Beine gestellt. Zehn Vereine haben sich schon angemeldet und wollen auf dem Marktplatz ihre Arbeit vorstellen, Mitglieder werben und auf sich aufmerksam machen. „Bei rund 80 Vereinen in der Stadt hoffe ich natürlich, dass noch mehr dazukommen“, berichtet die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr. „Es soll wie eine Ehrenamtsmesse sein. Jeder Verein bringt seinen eigenen Stand mit. Wer möchte, kann natürlich auch für die Vereinskasse Kuchen oder etwas anderes verkaufen.“

Mit dieser Aktion möchte die Stadt die Barther Vereine, Ortsverbände und Initiativen in der für alle schweren Corona-Zeit unterstützen. Denn bei vielen ruht seit Mitte März das Vereinsleben. „Sie hatten in diesem Jahr nur wenig Möglichkeiten, sich zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen“, erklärt Nicole Paszehr.

Hintergrundmusik, aber kein Konzert

Das Plakat zum „Tag der Vereine“ Quelle: Stadt Barth

So sei die Idee entstanden, einen „Tag der Vereine“ zu organisieren. Während die Vereine ihre Arbeit vorstellen, kümmert sich die Stadt um Hintergrundmusik. „Mehr geht leider nicht. Wir können kein Konzert auf der Bühne machen. Die Leute sollen nicht lange verweilen. Wir müssen uns an die Corona-Bestimmungen halten“, erklärte Nicole Paszehr. Vereine, die auf der mobilen Bühne ein kurzes Programm präsentieren möchten, könnten dies aber tun.

Am 16. August können Interessierte sich von 13 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz an den verschiedenen Ständen informieren und mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen. Zudem können auch die Geschäfte an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr in der Barther Innenstadt öffnen. „Ich habe alles für einen verkaufsoffenen Sonntag auf den Weg gebracht. Die Geschäfte haben die Berechtigung, an diesem Tag zu öffnen. Die Entscheidung obliegt aber natürlich den Einzelhändlern. Ich würde mich aber freuen, wenn möglichst viele dabei sind“, sagte die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing.

Kleine Veranstaltungen auch in Zeiten von Corona

Mit dem „Tag der Vereine“ und dem verkaufsoffenen Sonntag will die Stadt Barth auch ihren Einheimischen und den Urlaubern etwas bieten. Denn schon zahlreiche größere Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt werden. „Wir bemühen uns, so gut es geht, Veranstaltungsformate zu finden, die wir trotz der Corona-Beschränkungen auf die Beine stellen können“, sagte Nicole Paszehr.

So wird seit dem 15. Juli immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr am Barther Hafen Musik gespielt. Mit der Reihe „Sounds im Sonnenuntergang“ will die Stadt die von der Corona-Krise stark betroffene DJ- und Künstlerszene unterstützen. Und Einheimische und Urlauber, die die Abendsonne und das Hafenflair genießen oder beim Abendessen sitzen, bekommen zusätzlich etwas geboten.

Herbstzauber statt Stadtfest

Größter Kraftakt ist sicherlich die für den 13. September geplante Veranstaltung „Barther Herbstzauber“. Eigentlich sollte an diesem Tag das Stadtfest gefeiert werden, aber nun musste eine corona-konforme Alternative her. Denn ganz absagen wollte die Stadt Barth das Fest nicht.

So wird es an diesem Tag einen Handwerkermarkt in Barth geben, einen Getränkeausschank sowie Hintergrundmusik auf dem Marktplatz und auf dem Parkplatz am Rewe-Markt wird ein Schausteller für Kinderprogramm sorgen. Und auch an diesem Tag sollen Vereine, Ortsgruppen und Initiativen die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeit zu präsentieren.

Von Anika Wenning