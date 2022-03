Darum wird Ausstellung in Barth erst zur Halbzeit richtig interessant

Barth

Kunstinteressierte schreiten weltweit zu Vernissagen, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass der Begriff sich vom finalen Firnissen der Bilder durch ihre Maler ableitet, sondern freuen sich auf Kunstgenuss, Schnittchen und gute Gespräche. Durchaus beliebt sind auch Finissagen – ein Begriff, der sich selbst erklärt und in der Regel aus dem „Sehen-und-Gesehen- werden“ seine Beliebtheit zieht.

Aber „Midissagen“? Das Vineta-Museum der Stadt Barth lädt am kommenden Samstag, 15 Uhr, zu selbiger ein und präsentiert den Barther Maler Michael Goll-Range und die Sonderausstellung „Wider die Entzauberung der Welt“.

Midissage für neuen Antrieb

Der Leiter des „Vineta-Museum“, Dr. Albrecht, bestreitet zwar, den Begriff „Midissage“ erfunden zu haben, zuzutrauen wäre es dem PR-affinen Museumschef allerdings. Und ganz so falsch ist die Vermutung auch nicht, denn kreiert wurden diese, im Sport würde man von Halbzeit reden, Veranstaltungen, um einer laufenden Ausstellung noch einmal einen medien- beziehungsweise publikumswirksamen Drive zu geben.

Es gibt aber tatsächlich zu der „Midissage“ der Goll-Range-Werk-Schau noch ein ebenso triftiges wie ehrenwertes Motiv. „Aus Corona-Gründen konnten wir keine Ausstellungseröffnung organisieren. Das ist sehr bedauerlich, zumal wir sehr gerne Michael Goll-Range damit auch zu seinem 70. Geburtstag ehren wollten“, lautet die durchaus honorige Begründung der Museumsleitung.

Neues Wissen fließt in die Kunst

Was ist zu sehen? Vor allem Malweisen, die von Farben und Strukturen leben. Wie das Titelbild zur Schau. „Tramper Kirche mit flammender Turmuhr“ aus dem Jahre 1972 hat der Künstler „in einem Zug runtergemalt“. In anderen Arbeiten „den Albtraum von sich selbst gemalt“.

Michael Goll-Range an einem seiner Bilder. Quelle: Arndt Glaeser

Auch aus diesem Grund ist der Titel zur Schau gut gewählt. „Wider der Entzauberung“ - geht auf das Jahr 1917 zurück. Hier erklärte Max Weber in seinem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“, dass die wachsende „Intellektualisierung und Rationalisierung“ keine „zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen“ bedeute. Damals nutzten die Künstler das neue technische Wissen der Jahrtausendwende zur Entdeckung eines neuen Zaubers. Und damit findet sich Goll-Range schließlich in einer höchst anspruchsvollen Tradition. Beginnend von Sonia Delaunay über Klee bis Léger, Macke oder Franz Marc. Alle wahre „Farbexplosionisten“.

Werke entführen in Surrealismus

Vielleicht wirken die großformatigen Bilder deshalb etwas verstörend – in Anbetracht des sonstigen Museums-Ambientes. Bestimmt von Louis Douzette, der in einem Atemzug mit den Romantikern Caspar David Friedrich oder Otto Runge genannt werden darf.

Trotzdem oder auch deshalb: Michael Goll-Ranges Werke wirken: Sie leben, verzaubern und entführen den Betrachter in die faszinierende Welt des Surrealismus und Expressionismus. Erstaunlich, für einen Künstler, der sich zwar von der Kindheit an zur Kunst hingezogen fühlte, das Fach aber nie studiert hat, konnte oder durfte. Geboren 1951, aufgewachsen in Barth. Dort lebt die Familie seit mehreren Generationen. Seine Liebe zur Musik führte ihn zunächst zur Violine und später griff er dann auch zu Leinwand und Pinsel. Goll-Range präsentierte erstmalig Ende der 80er-Jahre seine Kunst in der Öffentlichkeit. Nach Ausstellungen in Frankfurt/Oder und Berlin folgten weitere in unserer Region, unter anderem in Ahrenshoop.

Im Vineta-Museum ist eine starke, anspruchsvolle Schau eines Barther Künstlers zu sehen – am besten zur „Midissage“. Geplant und ohne Gewähr ist die Anwesenheit des Künstlers. Eventuell an der Geige.

Von Jo von Bahls