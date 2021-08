Darum wird das Wäldchen in Dierhagen umgestaltet

Dierhagen

Dierhagen möchte Familien in den Wald schicken. Dafür wird das Wäldchen in Dierhagen-Dorf umgestaltet. Die Initiative dafür ging von der Kindertagesstätte aus, der Elternratsvorsitzende Cornell Kuithan trieb Fördermittel für die Einrichtung eines Erlebnispfades in dem vor gut 100 Jahren angepflanzten Wäldchen auf. Am Freitag trafen sich vor Ort Beteiligte an dem Vorhaben. Bis Ende Oktober soll das knapp 180 000 Euro teure Projekt vollendet werden. Mit dem Vorhaben soll zugleich ein immer wiederkehrender Missstand in dem Gebiet abgestellt werden.

Denn in schöner Regelmäßigkeit werden in dem Wäldchen Gartenabfälle, aber auch anderer Unrat illegal entsorgt. Jedesmal ist Erziehering Beate Schmidt tief von den Mitmenschen enttäuscht, weil sie mit den Kindern der „Dierhäger Krabben“ dort nicht gefahrlos spielen kann, wenn in dem Wäldchen wieder Abfallsäcke oder sogar Sperrgut liegen. Immer wieder hat sie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) auf die Missstände aufmerksam gemacht.

Forstbehörde zeigte Wohlwollen

Mit Unterstützung der Kurverwaltung, die am Ende auch den kommunalen Eigenanteil des Vorhabens tragen wird, erfolgte am Freitag die sogenannte Bauanlaufberatung mit allen an dem Vorhaben Beteiligten. Auf großes Wohlwollen stieß das Vorhaben auch beim Forstamt Billenhagen. Das gut 1,3 Hektar große Areal wird für das Vorhaben komplett bearbeitet, wie der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Bauauschusses der Gemeindevertretung, Guido Keil (Bündnis für Dierhagen), sagt. So sollen neue Wege angelegt werden, die vorhandene Struktur aber erhalten bleiben. Zur Straße Am Wäldchen wird das Areal mit einem wie aus dem Lehrbuch neu gestalteten Waldsaum abgegrenzt. Im Wäldchen selbst finden die Besucher unter anderem interaktive Informationselemente. Außerdem soll es einen kleinen Jagd-Hochsitz geben. Denn auch über das Thema Jagd soll informiert werden.

Laut Cornell Kuithan stehen bei der Gestaltung des Wäldchens Familien im Vordergrund. Spielgeräte oder ein Baumarten-Memory oder ein mehrschichtiger Drehwürfel sollen den Informationshunger vor allem von Kindern stillen. Ein Lehrpfad über das Areal soll aber noch mehr bieten, da geht es um Wald im Klimawandel, wie sich Wald verändert oder wie sich die Zusammensetzung von Baumarten angesichts eines weltweiten Temperaturanstiegs verändert. All dass sind Fragen, die im Verlauf des Lehrpfades beantwortet werden sollen.

Bewusstsein für Umwelt schärfen

Die Geschichte des Wäldchens in Dierhagen-Dorf ist noch gar nicht so lang, wie Cornell Kuithan sagte. Alte Karten zeigen, dass Dierhagen im Jahr 1880 noch waldfrei gewesen ist. Erste Baumgruppen lassen sich erst auf Darstellungen um 1900 erkennen. In den Folgejahren sei auf dem Gebiet der heute existierende Wald angepflanzt worden. Geschehen ist das seinerzeit möglicherweise im Zusammenhang mit dem Projekt „Wald im Dorf“, von dem Orte profitieren konnten, in denen nur wenige Bäume standen – so war es damals jedenfalls in Dierhagen-Dorf.

Und während eine erkleckliche Anzahl von Mädchen und Jungen im Unterholz Käfer und Raupen aufspüren, besprechen die Beteiligten, wie das Vorhaben bis Ende Oktober realisiert werden kann. Beate Schmidt sieht ihren Einsatz für die Umgestaltung des Wäldchens nun belohnt. „Das Wichtigste sind doch die Kinder und die Natur“, sagt die Erzieherin. Manchem Einwohner des Ostseebades müsse angesichts des zuletzt mehr gewordenen Mülls in dem Wäldchen noch mal ins Gewissen geredet werden. Sie habe in der Vergangenheit schon bei direkten Nachbarn des Wäldchens dafür geworben, Augen und Ohren offenzuhalten.

Von Timo Richter