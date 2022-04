Darum wird im Experimentarium in Zingst kräftig gehämmert

Zingst

Eisen wird geschmiedet, wenn es heiß ist. In Zingst wird Eisen schon geschmiedet, wenn es erst warm ist. Seit Längerem wird in dem Seeheilbad die Idee einer Schmiede in der Handwerksmeile im Experimentarium angeköchelt. Am Donnerstag nun wurde die Esse zum Glühen gebracht und eine Schmiede angeschwitzt. Wolfgang Holzauer, seines Zeichens diplomierter Metallgestalter und langjähriger Ausbilder von Schmiedemeistern in der Region, demonstriert die traditionsreiche Handwerkskunst – und hofft natürlich, bei jungen Menschen die Begeisterung für den Beruf zu wecken.

Dass der 78-Jährige mit seinen Hoffnungen gar nicht einmal so falsch liegt, zeigt der Eifer, mit denen Josefine und Leonard Hesse zum Auftakt der Schmiede im Experimentarium den Hammer schwingen, um nach körperlicher Anstrengung mit Unterstützung von Wolfgang Holzauer ein Wikinger-Messer der persönlichen Sammlung von Bastelarbeiten hinzufügen zu können. Josefine und Leonard, Nachwuchs der Öffentlichkeitsmitarbeiterin der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, haben sich wacker geschlagen und rotglühendes Eisen zu einem historischen Messer geformt.

Testlauf

Für Wolfgang Holzauer war die Aktion ein Testlauf. Künftig immer mittwochs soll es in der Schmiede im Experimentarium glühen. Dann glimmt nicht nur die Kohle auf, wie er das Eisen zum Glühen bringt, will der Metallexperte die Augen der Kinder und Jugendlichen zum Glühen bringen, nämlich für die Begeisterung für die Arbeit mit Metall.

Der diplomierte Metallgestalter Wolfgang Holzauer demonstriert in der neuen Schmiede im Experimentarium die traditionelle Handwerkskunst. Quelle: Timo Richter

Die hat Wolfgang Holzauer eine lange Tradition in der Region. Was Wunder also, dass gerade im Experimentarium neben allerlei Kunsthandwerk auch eine Schmiede eigerichtet wurde. Denn mit der Erweiterung im Stile einer alten Hansestadt im Außenbereich sollen Handwerk und Kunsthandwerk hinter den stilisierten Fassaden ein Zuhause finden.

Historie

Das Handwerk hat Wolfgang Holzauer zufolge schon in dieser Region eine lange Geschichte. Die beginnt 500 Jahre vor der Zeitrechnung und endet erst mit dem Ende der „Schwedenzeit“: Überall fand sich demnach sogenanntes Rasenerz. Die Klumpen wurden seinerzeit über offnem Feuer geröstet, um diverse Anhaftungen zu entfernen, einen Oxidationsprozess in Gang zu setzen. Anschließend wanderte das Material in einen Erdofen aus Lehm. Wenigstens einen ganzen Tag lang schmorten die Klumpen darin.

Die dauerhafte Hitze „knackt“ schließlich die Hülle, aus den Klumpen floss Eisen in Auffangbehälter. Rund um Löbnitz, so Wolfgang Holzauer, gab es einst wohl 30 Schmiede, die so ihr Material selbst herstellten und es anschließend auch verarbeiteten.

Idee

So eine Häufung von Handwerk ist für das Experimentarium in Zingst natürlich ein Ansatzpunkt für eigenes Engagement. Der Leiter der Einrichtung, Jens-Uwe Kock, konnte es gar nicht erwarten, endlich das Feuer in der Esse zu entfachen. „Es war ein langer Weg“, erinnert er sich. Aber die Visionen für die Einrichtung dürften nicht in Vergessenheit geraten, müssten vielmehr immer wieder angefacht werden.

Nun ist es ein Wikingermesser, das die jungen Schmiede selbst formen und anschließend mit nach Hause tragen können. Für Jens-Uwe Kock steht das Mitmachen im Vordergrund. „Handwerkeraktionsmarkt“ nennt der Leiter des Experimentariums die Angebote in der stilisierten Hansestadt. Keramikkunst, eine Silberschmiede oder das Kupfertreiben sind in den Häuschen möglich.

Aufwertung

Das Experimentarium hat in der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Aufwertung erfahren, nicht nur wurde der Außenbereich mit der an den historischen Hansestil angelehnten Gebäudezeile erweitert, die inzwischen nach und nach zu Domizilen von Handwerk und Kunsthandwerk geworden sind.

Der Leiter der Einrichtung sieht sich bestätigt. Es sind laut Jens-Uwe Kock viele Gäste im Ort. Gerade im Familienverbund wollten die Urlauber etwas erleben. Und das sei im Experimentarium sehr gut möglich. Allein in der Osterwoche kamen rund 1000 Besucher in die Einrichtung.

Von Timo Richter