Ahrenshoop

Eine Verwandschaft, wenigstens ein intensives Gefühl davon, spürt Sarah Pschorn mit dem Bildhauer und Grafiker Gerhard Marcks. Die 31-Jährige ist die erste Stipendiatin im gleichnamigen Haus in Ahrenshoop. Die Arbeitsweise als auch das Material, mit dem Sarah Pschorn umgeht, ähneln sich.

Mit Porzellan hantiert die junge Künstlerin in dem Atelier, in dem einst auch schon Gerhard Marcks seine Werke formte. Sie ist Absolventin der Kunstschule Burg Giebichenstein in Halle im Fach bildnerische Keramik. Nun steht Sarah Pschorn im Atelier des Mannes, den sie künstlerisch bereits während des Studiums kennen gelernt hat.

Anzeige

Wolken in Gefäßen nachempfunden

Da kommen Gedanken an die einstige Arbeitsweise des Meisters auf. Tief atmet Sarah Pschorn an exakt der Stelle die Luft ein, an der Gerhard Marcks seine Exponate herstellte. Sarah Pschorn belebt mit ihrer Arbeit das liebevoll restaurierte Atelier wieder.

Weitere OZ+ Artikel

Nicht Keramik, sondern Porzellan dreht sie auf dem Teller. Zum Trocknen steht eine erkleckliche Auswahl von Gefäßen auf dem selbst mitgebracht Brennofen. Oben offen, unten zu – das ist die Vorgabe der Künstlerin für ihre Arbeiten. Dazwischen gibt es unendlich viele Formen des Ausdrucks. Probiert hat Sarah Pschorn in dem Atelier erst einmal, Wolkenformen in ihren opulenten Gefäßen zu verewigen.

Anwesen vor dem Verfall gerettet

Vor der Sanierung der einstigen Büdnerei, in der Gerhard Marcks nach seiner Entlassung im Jahr 1933 als Vorsteher der Kunsthochschule Burg Giebichenstein durch die Nationalsozialisten die Abgeschiedenheit suchte, war das Interesse an dem Gebäude eher verhalten.

Das Anwesen im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen verfiel zusehends. Bis Mareike und Torsten Frühauf den Wiederaufbau in Angriff genommen haben. Rund zwei Millionen Euro wurden investiert.

Arbeitsweise: schnell und spontan

Mit Sarah Pschorn ist wieder Leben in das Ensemble eingezogen. Aus weichem Porzellan formt sie ihre Gebilde. Sarah Pschorn lässt die Gebilde trocknen, bis sie gerade noch zu bearbeiten sind. Im Gegensatz zu ihren Atelier in Leipzig dauert das aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in Ahrenshoop „schon mal eine Ewigkeit“.

Regelmäßig – ob morgens oder nächtens – kontrolliert sie die Konsistenz des Porzellans. „Es gibt genau einen Punkt, an den das Porzellan formbar und dennoch stabil ist.“ Und geht es meist recht schnell, bis das Werk geformt ist. „Schnell und spontan“, bezeichnet Sarah Pschorn ihre Arbeitsweise. Die eigentliche künstlerische Leistung liegt dann in der Bewertung des Entstandenen. Welche Form ist gut, welche ist spannend? Diese Frage beantwortet natürlich die Künstlerin selbst.

Künstlerin malt „blind“

Für die Farbigkeit ihrer erst weißen Objekte benötigt Sarah Pschorn jede Menge Vorstellungskraft. „Anders als in der Malerei, muss ich blind malen, kann mit nur auf Erfahrung und Gefühl verlassen“, sagt die Stipendiatin. Erst nach dem Brennen wird das Ergebnis sichtbar.

Doch steht Sarah Pschorn nicht den ganzen Tag im Atelierhaus, sondern arbeitet auch viel am Schreibtisch. Mit Blick auf den Bodden durch ein Panoramafenster erstellt sie Texte für ihren ersten Katalog, der während ihres dreimonatigen Aufenthalts im Gerhard-Marcks-Haus fertig werden soll.

Rhythmus wird langsamer

Schon nach zwei Wochen als Stipendiatin genießt Sarah Pschorn die Ruhe an ihrem zeitweiligen Arbeits- und Wohnort in Niehagen. Den schnellen Rhythmus in Leipzig spürt sie kaum noch, Auf dem Fischland trocknet nicht nur das Porzellan langsamer, das schnelle Tempo ist raus. Während sie in ihrem Atelier in einem alten Fabrikgebäude meist poppige Musik während der Schaffensphase hört, perlen in dem kleinen Atelierhaus eher klassische Klänge aus dem Lautsprecher. „Ich habe mir für Ahrenshoop eigens eine eigene Musikliste zusammengestellt.“

Geboren wurde Sarah Pschorn 1989 in Dresden. Schon als Kind liebte sie es, mit Ton zu arbeiten. Nach der Schulzeit reiste sie zum Arbeiten nach Südfrankreich, arbeitete später in einer Töpferei, in der sie das Drehen gelernt hat. An der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale erwarb sie das Diplom in der bildnerischen Keramik. An der Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem beschäftigte sie sich ein Jahr lang mit Fotografie und Freier Kunst. Anschließend zog sie nach Leipzig.

Kooperation mit Kunsthochschule

Schon während der Sanierung des Gerhard-Marcks- Hauses knüpften die Bauherren Mareike und Torsten Frühauf aus Berlin erste Kontakte zu der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Zur Eröffnung des Hauses zur Langen Nacht der Kunst im vergangenen Jahr wurde die Kooperationsvereinbarung schließlich unterzeichnet. Gemeinsam mit der Kunsthochschule finanzieren die Bauherren das dreimonatige Stipendium. „Wir sind sehr froh, dass damit wieder frisches künstlerisches Leben an den traditionsbeladenen Ort zurückkehrt“, sagt Torsten Frühauf.

Noch im November tagte eine Fachjury und wählte aus rund 30 Bewerbern Sarah Pschorn als erste Stipendiatin im Gerhard-Marcks-Haus aus. An ihre Bewerbung erinnert sich die Leipzigerin noch ganz genau. Als das Ende der Bewerbungsfrist nahte, befand sie sich zu einem Künstleraufenthalt in japanischen Alpen. Gar nicht so einfach war es, von dort ein Portfolio mit bisherigen Arbeiten auf den Weg zu bekommen. Doch sie fand eine Druckerei, die die Zusammenstellung ausdruckte, ihre Mutter hatte die Bewerbung dann fristgerecht auf den Postweg gebracht. „Da habe ich einmal richtig Glück gehabt.“

Ihre Arbeitsweise vorstellen wird Sarah Pschorn während eines Tages des offenen Ateliers am Samstag, dem 17. Oktober. Von 14 bis 18 Uhr werden auch erste im Gerhard-Marcks-Haus entstandene Werke zu sehen sein.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter