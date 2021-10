Marlow

Eigentlich hätte Marlows „Sprung ins Glück“ bereits im März 2020 stattfinden sollen, mit ein wenig coronabedingter Verspätung wurde das Hüpfburgenfest nun am vergangenen Samstag in der Sporthalle nachgeholt. Drei-G-Regel, Sicherheitsabstand und Maskenpflicht konnten viele kleine und große Gäste noch am Vormittag vom Besuch des Tobeparadieses abhalten, nach dem Essen aber füllte die Spielstätte. Und immer war der Spaß auch mit dem Gedanken an einen guten Zweck verbunden, denn ein Teil der Einnahmen ist Spende für die Kinderkrebsstiftung.

Gute Organisation beginnt bereits auf dem Parkplatz. Aus einem Minibus purzelten rund sechs gut informierte Kinder im Grundschulalter und ein nervenstarker Papa mit reichlich Schnelltests im Weidenkorb. 15 Tropfen und eins, zwei, drei fertig, oder, Papa? So verging die Zeit bis zur Eingangskontrolle von Testergebnissen und Impfbescheinigung wie im Flug. Während die meisten Großen gemütlich auf der Tribüne “geparkt“ wurden, eroberte der Nachwuchs kletternd die Hallenhöhe, rutschte in die Tiefe, boxte mit aufgeblasenen Gummiclowns und sprang in die Zirkusarena.

Kissenschlacht

Yvonne Preiß-Genzel aus Marlow hatte es nicht mehr auf dem Sitzplatz gehalten, ihre Tochter Frieda hatte alles ausprobiert. Welche hat ihr am besten gefallen? “Alle!“ Nun ist Zeit zum Durchatmen beim Fotoshooting. Doch Jan Bergander gönnte seinen Modellen keine Pause, der Fotograf blies zur Kissenschlacht und Frieda hatte immer noch Kraft, wollte weiter zum Schminktisch. Dort wurde sie zur Fee und verwandelte umgehend das Fußball- zum Handball-Dart.

Einige Bockwürstchen, Getränke und selbstgebackene Kuchenstücke aus der Cafeteria später schien es, als würden die Kinder immer größer. Da saß eine junge Frau vor den Farbkästen und wurde zum Löwen geschminkt und Oma Kerstin Buck aus Marlow hatte ihren Platz in der ersten Tribünenreihe verlassen, um es mit ihrem Enkel Bennet so richtig krachen zu lassen. “Da wird man sofort wieder jung!“ lachte die 53-jährige als etwa 300 bunte Luftballons in die Halle gelassen und zum Platzen freigegeben wurden.

Bällebad

Eigentlich hatte sie erwartet, dass der vierjährige Bennet, er fand übrigens alle Hüpfburgen und das Bällebad toll, nach drei Stunden Dauertoben müde geworden wäre, doch keine Spur, zusammen mit Oma Ballons zertreten, das war toll.

Dann wurde es stiller in der Halle, der zentrale Leuchtturm knickte ein und machte einer Bühne für den Magier Felix Jenzowsky platz. Mit zauberhaften Kunststücken verblüffte er große und kleine Zuschauer. Da fehlte ihm ein Stück Arm, er verknüpfte Ringe, tauschte sie auf geheimnisvolle Weise gegen Schlüssel, ließ Bonbons aus Flammen entstehen, Würfel verschwinden und am Ende einen wundervollen Konfettiregen niedergehen. Da gaben sich selbst die kleinen Ritter, die sich seitlich in der Burg versteckt hielten, um Tricks zu entdecken, geschlagen.

Neuauflage

„Es war ein Test in Marlow,“ zog Veranstalter Tom Laude-Negendank, “Boddenhüpfer“ aus der Bernsteinstadt, eine erste Bilanz. Der Besuch war nach der erfolgreichen Premiere im Februar 2020 in Ribnitz-Damgarten etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Offenbar sind die viele Menschen noch unsicher. Die Vorstellung, stundenlang mit Maske in einer Halle zu verbringen, lässt sich wohl nur eingeschränkt mit Spiel und Spaß vereinbaren. “Aber diejenigen, die gekommen sind, haben wir ein paar Stunden glücklich gemacht,“ setzt Laude-Negendank Prioritäten, “und wir haben an die Kinder gedacht, die nicht kommen konnten.“

Zusammen mit der Veranstaltung in der Bernsteinstadt kamen beim “Glückssprung“ 1500 Euro für die Kinderkrebsstiftung zusammen. Abhängig von den dann geltenden Coronaregelungen ist der nächste “Glückssprung“ im Februar in Ribnitz-Damgarten geplant.

Von Susanne Retzlaff