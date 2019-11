Ribnitz-Damgarten

Manchmal lässt es sich einfach nicht mehr aufhalten. Ein schwerer Schicksalsschlag im Privatleben, der Verlust der Arbeitsstelle, eine schwere Krankheit, Einsamkeit. Es gibt viele Situationen, die Menschen schwer zu schaffen machen können. Manche Menschen ertränken ihr Leid dann in Alkohol oder nehmen gar Drogen. Andere wiederum werden depressiv. Manchmal kommt auch beides zusammen. Oft ziehen sich dann auch noch Freunde oder Verwandte zurück. Doch gerade in solchen Situationen ist Hilfe bitter nötig. Zum Glück gibt es Menschen, die helfen.

Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann sind solche Menschen. Die beiden Frauen haben sich auf die Fahne geschrieben, sucht- und psychisch kranken Männern und Frauen wieder auf die Beine zu helfen, ein eigenständiges Leben zu führen. Sie geben scheinbar verlorenen Menschen eine zweite Chance.

Werkstätten und „Stoffwechsel“

Zimmermann, ausgebildete Altenpflegerin, und Enkelmann, Ergotherapeutin, haben sich dafür an ein ambitioniertes Projekt gewagt. Mitten im Ribnitzer Zentrum bauen sie gerade das Kompetenzzentrum „Kiek in“ auf. Dafür haben sie die Geschäftsräume in der Kleinen Fischergasse angemietet. Eine Tonwerkstatt und eine Holzwerkstatt sind dort bereits entstanden. Am Montag wird der kleine Second-Hand-Laden „Stoffwechsel“ an der Ecke beim Eingang zum Fitnessstudio eröffnet. Am 16. Dezember wird die offizielle Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums gefeiert. Auch an der Aktion „ Advent in den Höfen“ am 14. Dezember beteiligt sich das „Kiek in“. „Es läuft besser als gedacht. Viele Menschen kommen in die Fischergasse und sind neugierig“, sagt Jasmin Enkelmann.

In dem Second-Hand-Laden arbeiten ebenfalls Klienten des „Kiek in“, verkaufen Kleidung und auch die Holz- und Tonwaren, die in den Werkstätten angefertigt werden. Damit sollen die Betreuten auf das Arbeitsleben vorbereitet werden.

Herzstück des Kompetenzzentrums soll das „ Wohlfühleck“ werden. In den Räumen des ehemaligen griechischen Restaurants Tessaloniki soll unter anderem eine Suppenküche entstehen. In Zusammenarbeit mit der Bad Sülzer Tafel werden hier nicht verteilte Lebensmittel von den Klienten des Kompetenzzentrums verarbeitet und angeboten. Das Wohlfühleck soll ein Treffpunkt für alle werden. „Gerade viele ältere Menschen hier bewegt das. Sie wünschen sich einen Ort, an dem sie sich treffen können“, sagt Karina Zimmermann.

Möbel , Geschirr und Küchengeräte werden benötigt

Doch für das Wohlfühleck fehlt noch Geld. Erste Reparaturen sind zwar möglich. Aber gerade die Anschaffung von Möbeln, Geschirr oder Küchengeräten kostet. Hier möchte die OSTSEE-ZEITUNG mit der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ das „Kiek in“ unterstützen, quasi eine Starthilfe geben. „Wir sind total dankbar, dass wir die Chance bekommen, das Projekt mit Unterstützung der Leser der OZ ins Leben zu rufen“, sagt Karina Zimmermann. Der Wunsch ist, dass der Treffpunkt im ersten Quartal 2020 eröffnet werden kann.

Denn das „ Wohlfühleck“ soll auch ein Ort für die ganze Stadt sein. „Ein Treffpunkt für jedermann“, so Jasmin Enkelmann. Denn für die Klienten des „Kiek in“ seien vor allem soziale Kontakte wichtig, um den Weg zurück in ein normales Leben zu schaffen. Deshalb sei der Standort mitten im Ribnitzer Zentrum ganz bewusst gewählt worden.

Etwa 30 Menschen betreut das Kompetenzzentrum derzeit vor Ort in Ribnitz, aber auch ambulant. Zwei Mitarbeiterinnen sind in Ribnitz-Damgarten und im Umland dafür unterwegs und machen Hausbesuche. „Der Bedarf an Betreuung ist da. Es gibt noch viele weitere Anträge“, sagt Jasmin Enkelmann.

Neben den Werkstätten, dem Laden und der Suppenküche bieten Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann in ihrem Hauptsitz am Markt, ein paar Meter weiter, über der Forellen-Apotheke, weitere Betreuungsangebote. Bewegungs- und Musiktherapie gehören ebenso dazu wie Kurse zur Konflikt- und Krisenbewältigung. Kern der Arbeit ist das Training in der Lebenspraxis. Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann sowie ihre Mitarbeiter helfen beispielsweise beim Einkaufen, bei Behördengängen oder bei der Jobsuche. „Das ist mehr als ein Job, das ist für uns Herzenssache“, sagt Jasmin Enkelmann.

