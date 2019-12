Das „Kiek in“ kommt an

Ribnitz-Damgarten

Die Resonanz ist überwältigend. Täglich schauen Neugierige in der Kleinen Fischergasse vorbei, um zu schauen, was dort entsteht. Bereits am Sonnabend bei der Aktion „ Advent in den Höfen“ war das ehemalige Restaurant in der Ecke des kleinen Gangs am Ribnitzer Marktplatz erstmals geöffnet. Hier soll das „ Wohlfühleck“ entstehen, ein Treffpunkt für jedermann zum Kaffee trinken, Kuchen essen und Klönen. Am Montag freuten sich die Mitarbeiter und Klienten des Kompetenzzentrums „Kiek in“ abermals an dem regen Zuspruch. Der Betrieb läuft zwar bereits seit einigen Wochen, doch am Montag wurde das „Kiek in“ nun offiziell und feierlich eröffnet.

Familiäre Atmosphäre

Schmalzstullen, Waffeln, Kaffee und mehr wurden gereicht, und zwar von den Klienten selbst. „Die Einsatzbereitschaft, auch etwas freiwillig zu machen, ist wirklich hoch“, freut sich Jasmin Enkelmann, eine der beiden Geschäftsführerinnen des „Kiek in“. Normalerweise werden die Frauen und Männer, die in das Kompetenzzentrum kommen, unter der Woche montags bis freitags betreut. Das vergangene Wochenende habe gezeigt, dass hier eine echte Gemeinschaft entstanden ist. „Es ist immer wichtig, etwas gemeinsam zu machen. Die Stimmung ist sehr familiär, viele treffen sich auch privat“, sagt Jasmin Enkelmann.

Kathrin Schülke (v.r.) und Sandy Boss sind voll des Lobes für das "Kiek in", in dem unter anderem Oksana Born betreut wird. In den Räumen oberhalb der Forellen-Apotheke finden unter anderem Therapie-Kurse statt. Quelle: Robert Niemeyer

Im Kompetenzzentrum „Kiek in“ werden suchtkranke und psychisch kranke Menschen betreut. Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann, ebenfalls Geschäftsführerin, sowie ihr Team helfen ihnen dabei, den Weg zurück in ein normales Leben zu finden. „Es ist super hier. Hier habe ich etwas zu tun“, freute sich am Montagmorgen Diana Müller, als sie an dem kleinen Stand in der Fischergasse Waffeln für die Besucher zubereitete. Nachdem sie ihre Mutter 2011 und ihren Vater 2017 verloren hatte, verfiel sie in Depressionen. „Die beiden fehlen mir“, sagt Müller. Die Beschäftigung im „Kiek in“ lenke sie von den negativen Gedanken ab. „Und Stück für Stück wird es besser.“

Ähnlich geht es Gundula Schlodinski, die gemeinsam mit Diana Müller am Montag den Waffelstand betreute. Seit vier Jahren leidet sie unter Schizophrenie, sieht Dinge, die nicht real sind. „Die Betreuung hilft mir. Hier sind wirklich alle lieb und nett.“

Nicht verstecken

Gerade die Offenheit des Konzeptes werde honoriert, sagt Karina Enkelmann. Trotz ihrer Krankheiten verstecken sich die Klienten des „Kiek in“ nicht, sondern suchen mitten im Ribnitzer Zentrum aktiv den Kontakt zum normalen Alltag. „Und das Feedback ist sehr positiv. Das bestärkt unsere Klienten“, sagt Karina Zimmermann. Der kleine Second-Hand-Laden „Stoffwechsel“ werde sehr gut angenommen. Täglich kaufen Menschen dort ein oder bringen Kleiderspenden vorbei. In der Tonwerkstatt und in der Holzwerkstatt entstehen kleine Deko-Kunstwerke, die die Klienten selbst verkaufen, unter anderem donnerstags auf dem Ribnitzer Markt.

In den Geschäfts- und Therapieräumen zwei Häuser weiter oberhalb der Forellen-Apotheke finden Kurse statt, nicht nur für die Klienten, sondern auch für die breite Öffentlichkeit. Ab Januar wird dort eine Yoga-Lehrerin mit den Klienten arbeiten, die auch offene Kurse anbieten will. In Kooperation mit dem Heimattierhof von Andrea Petrich werden demnächst Praktikumstage veranstaltet, an denen die Klienten einmal pro Woche für ein paar Stunden auf dem Tierhof bei den Boddenkliniken arbeiten.

Bundeskanzlerin unterstützt „Helfen bringt Freude“ Weitere Spenden für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sind auf dem Spendenkonto eingegangen. Zu den Unterstützern gehört auch Dr. Angela Merkel. 200 Euro spendete die Bundeskanzlerin für das Kompetenzzentrum „Kiek in“. Bei der Aktion „ Advent in den Höfen“ auf dem Hof der OSTSEE-ZEITUNG in Ribnitz kamen am vergangenen Wochenende mehr als 420 Euro an Spenden zusammen. Der Spendenstand liegt damit bei 4321 Euro. Die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten und ihre Leser unterstützen in diesem Jahr das Kompetenzzentrum „Kiek in“, das suchtkranken und psychisch kranken Menschen in der Kleinen Fischergasse in Ribnitz eine zweite Chance gibt. Unter anderem soll dort mit dem „ Wohlfühleck“ ein Treffpunkt für jedermann entstehen. Für die Ausstattung fehlt jedoch noch das Geld. Gespendet haben außerdem: Corinna Prächter, 10 Euro; Sandy Kollwitz, 75 Euro; Erika Kollwitz, 20 Euro; Wera und Rolf Peter, 30 Euro; Jana und Martin Sekulla, 50 Euro; Manfred Josef Steder, 50 Euro; Axel Schäfer, 30 Euro; Gerda Kleinschmidt, 10 Euro; Elke Neumann, 30 Euro, Ingrid und Bernd Klingenberg, 10 Euro; Marianne und Hermann Ziemann, 25 Euro, Heinz Puhlmann, 25 Euro; Gabriele Voss, 50 Euro; Norbert Klein, 40 Euro; Gisela und Karl-Heinz Schering, 20 Euro; Gerda Thölert, 10 Euro; Fred Hückstädt, 20 Euro; Ruth Schirmer, 10 Euro; Henny und Ulrich Heydel, 10 Euro; Ilona und Rüdiger Möller, 20 Euro. Allen Spendern herzlichen Dank! Das Spendenkonto:Empfänger: Kompetenzzentrum „Kiek in“ IBAN: DE 88 1505 0500 0112 2475 71 BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion

„Wirklich toll“, lobte Kathrin Schülke aus Carlewitz das Konzept des „Kiek in“. Am Montag schaute sie gemeinsam mit Sandy Boss aus Bad Sülze bei der Eröffnungsfeier vorbei. „Es ist ja immer schwer zu sagen, wie gesellschaftsfähig dieses Thema ist. Aber es ist schön, dass sich die Beteiligten hier nicht verschließen“, so Schülke. „Man kann davor nur den Hut ziehen und hoffen, dass das Kompetenzzentrum noch lange bestehen bleibt“, ergänzte Sandy Boss.

Und das vor allem für die Menschen, denen hier geholfen wird. „Einige blühen hier richtig auf. Wir können stolz auf unsere Klienten sein“, freut sich Jasmin Enkelmann über die Entwicklung. Ein Beispiel: Noch bis vor zwei Wochen wollte Katrin Seidler, die im ‚‚Kiek in‘‘ betreut wird, Busfahrerin werden. In den vergangenen Tagen war sie im „Stoffwechsel“ tätig. „Und jetzt möchte ich Einzelhandelskauffrau werden“, sagte sie freudestrahlend.

