Das bedeutet der Corona-Lockdown für die Ribnitz-Damgartener Museen

Ribnitz-Damgarten

Der angekündigte Corona-Lockdown ab Montag beschäftigt auch die Museen in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, genauer gesagt vor allem das Deutsche Bernsteinmuseum. „Der November ist zwar ohnehin immer ein eher ruhiger Monat. Dennoch bedeutet die Schließung einen wirtschaftlichen Einschnitt“, sagt Henning Schröder, Verwaltungsleiter des Museums.

In einem normalen November würden etwa 2000 Menschen das Bernsteinmuseum besuchen. Bleiben diese nun aus, verliere das Museum Umsatz im unteren fünfstelligen Bereich. Schröder hofft deshalb auch auf die von der Bundesregierung angekündigten Hilfen. Bis zu 75 Prozent des ausgefallenen Umsatzes sollen demnach ausgeglichen werden.

Die Ungewissheit bleibt

„Viel schlimmer ist aber die Ungewissheit, ob es nur beim November bleibt“, so Henning Schröder. Der Dezember sei normalerweise wieder besucherstärker. Allerdings müssten dafür wieder Urlauber in der Region zugelassen sein. Da touristische Übernachtungen im November ebenfalls untersagt sind, hätte das Museum selbst bei Öffnung kaum Besucher. „Ohne Tourismus brauchen wir nicht zu öffnen“, so Schröder.

Mit der Schließung ab Montag greifen dann wieder die bekannten Mechanismen des Lockdowns aus dem Frühjahr. Unter anderem müssen Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit geschickt werden. Ohnehin hatte das Museum während und nach dem ersten Lockdown die Ausgaben minimiert. Dank eines guten Sommers konnten die Verluste aus dem Frühjahr sogar teilweise wettgemacht werden. Dank Sparkurs und guter Besucherzahlen sei es sogar gelungen, das übliche Winterpolster anzulegen. Zusätzliche Zuschüsse seien nicht notwendig.

Ob der Lockdown in dieser Form richtig sei, sei laut Schröder schwierig einzuschätzen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei es vernünftig. „Irgendwas muss passieren“, so Schröder. Gleichwohl habe es während er vergangenen Monate im Museum, das ein aufwendiges Hygienekonzept umgesetzt hat, keinen Corona-Verdachtsfall gegeben.

Fragezeichen bei der Kunstgalerie im Kloster

Unklar ist noch, ob auch die Kunstgalerie im Kloster auch als Museum gilt und ab Montag schließen muss. Erst mit der entsprechenden Corona-Verordnung des Landes, die am Freitag beschlossen werden soll, werde dies laut Regierungssprecher Andreas Timm präzisiert.

Das Freilichtmuseum in Klockenhagen ist von dem Lockdown nur bedingt getroffen. Das Museum verabschiedet sich ab Sonntag in die Winterpause. „Wir sind gut durch die Saison gekommen“, sagt Museums-Chef Fried Krüger. Zuletzt hätten September und Oktober noch einmal „fast rekordverdächtige“ Besucherzahlen gebracht. „Wir kommen gut durch den Winter“, so Krüger.

Einzig die Gaststätte des Museums sei von dem vierwöchigen Lockdown betroffen. Buchungen für November müssten nun storniert werden. „Ob und wie es im Dezember weitergeht, wissen wir nicht“, so Krüger. Allerdings sei auch die Gaststätte finanziell so gut aufgestellt, dass sie nicht in eine prekäre Situation geraten könne.

Von Robert Niemeyer