Ribnitz-Damgarten

Das Jahr 2020 wird wohl bei niemandem jemals in Vergessenheit geraten. Das Coronavirus bestimmte das Leben der Menschen und zum Großteil auch die Nachrichten.

In unserem Jahresrückblick schauen wir auf dieses verrückte Jahr. Im ersten Teil zeigt sich, dass es auch zahlreiche coronafreie News gab.

Januar: Knatsch im Wahlkampf

Als das Coronavirus noch ganz weit weg war, lief der Bürgermeisterwahlkampf in Ribnitz-Damgarten allmählich an. Für das damalige Stadtoberhaupt Frank Ilchmann wurde ein Nachfolger gesucht. Vier Kandidaten hatten sich um das Bürgermeisteramt beworben. Mitte Januar gab es jedoch Knatsch im Wahlkampf. Zwei Kandidaten würden bevorteilt, hieß es damals. Hintergrund war, dass Thomas Huth (Die Unabhängigen), seinerzeit Stadtpräsident, und die CDU-Kandidatin Kathrin Meyer, damals Kreistagspräsidentin, an zwei Terminen zur touristischen Entwicklung der Halbinsel Pütnitz teilgenommen hatten, ein wichtiges Wahlkampfthema. Die SPD-Kandidatin Susann Wippermann hatte moniert, dass beide damit einen Informationsvorteil hätten.

Februar: Grünes Licht für die Darßbahn

Jubel in Barth: Anfang Februar verkündete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), dass die Darßbahn gebaut wird. Bund und Land hatten sich nach langen Verhandlungen um die Verteilung der Kosten des Wiederaufbaus der Bahnstrecke zwischen Barth und Prerow geeinigt. Nahezu in der ganzen Region sorgte die Nachricht für Begeisterung. Vor allem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst könne die Bahn für Entlastung des Straßenverkehrs sorgen. Einer der wenigen, die mit der Entscheidung nicht ganz so glücklich waren, war Pruchtens Bürgermeister Andreas Wieneke. Die Gemeinde Pruchten war stets gegen das Bahnprojekt. Wieneke trat später wie angekündigt aus der SPD aus.

März: Die Corona-Krise

Im März breitete sich das Coronavirus auch in Mecklenburg-Vorpommern immer rasanter aus. Vereinzelte Fälle, wie der von zwei Ärzten aus Ribnitz-Damgarten, versetzten die Menschen in Alarmbereitschaft. Urlauber mussten abreisen, Einrichtungen wurden geschlossen. In sämtlichen Verwaltungen wurden Krisenstäbe gegründet. Dabei ging fast unter, dass in Ribnitz-Damgarten ein neuer Bürgermeister gewählt wurde. Am Sonntag, einen Tag vor dem ersten Lockdown, setzte sich in der Stichwahl Thomas Huth gegen Kathrin Meyer durch. Anfang Mai trat Huth sein Amt an.

April: Lockdown und seine Folgen

Die Corona-Krise bestimmte auch die Nachrichten im April. Das Ostergeschäft fiel aufgrund des Lockdowns aus. Das Schicksal vieler wurde durch das Virus und die Corona-Verordnungen geregelt. Der Kavelsdorfer Fritz Dikhoff saß beispielsweise wochenlang in Australien fest. Bewohner der Asylbewerber-Unterkunft in Körkwitz mussten nach Barth umziehen, weil aus der Einrichtung eine Quarantäne-Station für infizierte Flüchtlinge gemacht wurde. Für Verwirrung sorgten kurz vor dem Osterwochenende Regeln des Landes, wohin Tagesausflüge am Osterwochenende unternommen werden durften. Das war durchaus kompliziert. So durften beispielsweise Bewohner der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nach Marlow fahren, aber nicht nach Ribnitz-Damgarten oder Barth. Die Verordnung wurde kurz vor dem Osterwochenende jedoch gerichtlich gekippt.

Mai: Unfallstrecke Barth-Löbnitz

Im Mai entspannte sich die Corona-Lage wieder ein wenig. Hotels, Restaurants und Geschäfte durften wieder öffnen. Tragisch wurde es jedoch in der Nähe von Barth. Auf der Strecke Barth-Löbnitz starb bei einem Unfall ein Kind. Einer von mehreren schweren Unfällen auf der Landesstraße in diesem Jahr. Im August verlor ein 61-Jähriger bei einem Unfall dort sein Leben. Schnell wurde der Ruf nach Konsequenzen laut. Überholverbot und Geschwindigkeitsreduzierung, so die Forderungen. Im November reagierte die Verkehrsbehörde schließlich. Seitdem gilt dort Tempo 80 statt 100. Ein generelles Überholverbot wurde jedoch nicht ausgesprochen.

Juni: Streit um Prerower Schule

Im Juni waren die Auswirkungen der Corona-Krise nicht mehr so deutlich zu spüren. Urlauber durften in die Region. Geschäfte hatten geöffnet. Einzig um Veranstaltungen gab es Diskussionen. So sollte auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz das sogenannte Campea-Festival stattfinden, eine Corona-Variante des Pangea-Festivals. Doch der Landkreis Vorpommern-Rügen zog den Stecker. Ärger gab es auch in Prerow. Die Gemeinde kündigte dem Darßer Bildungszentrum, Träger der Freien Schule Prerow, den Mietvertrag für das alte Schulgebäude. Ein neuer Schulträger sollte gesucht werden. Das Darßer Bildungszentrum reagierte und verkündete kurze Zeit später gemeinsam mit der Gemeinde Born, hier eine neue Schule bauen zu wollen.

