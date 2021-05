Das entdeckt ein Hobby-Taucher in Wustrow

Wustrow

Tauchen und Reisen – das sind die spontanen Antworten, die Uwe Kändler zu seinen Lieblingsbeschäftigungen einfallen. Unter Wasser hat der 54-Jährige aus Schneverdingen bereits die Umgebung in Thailand und Indonesien erkundet.

Beim Treffen mit seinem Bruder im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen bringt er regelmäßig auch sein Angelgeschirr mit. Auf der Wustrower Seebrücke ist er allerdings weniger erfolgreich. Vor allem, wenn es in der Ostsee zum Tauchen unter Wasser geht, tauchen statt bunter Fische und Korallen wie in Asien vor allem Angelzubehör und Mobiltelefone vor der Sichtscheibe der Taucherbrille auf. Die Sichtweite in der Ostsee ist im Vergleich mit den Tauchgebieten in Asien deutlich geringer.

Beliebte Engstellen

Der Beamte im Ordnungsamt seines Heimatortes liebt die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Vor allem die Engstellen, von denen er gleichzeitig den Bodden und die Ostsee sehen kann, haben es Uwe Kändler angetan.

Von Timo Richter