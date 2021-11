Das führte einen Wolfsburger nach Prerow

Prerow

Seinen ersten Urlaub mit der Familie verbringt Arne Porth auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Nach Empfehlungen seiner Eltern hat sich der Ingenieur aus der Nähe von Wolfsburg in Prerow einquartiert. Für ihn und seine Frau ist das seit vier Jahren, nach der Geburt des ersten von zwei Kindern, der erste Urlaub. Und auch der steht ganz im Sinne des Nachwuchses. „Es dreht sich alles um die Kinder“, sagt Arne Porth. So erfolgte jüngst ein Ausflug nach Ahrenshoop, wo der Nachwuchs nach Belieben am Strand umhertoben konnte.

Vor der Geburt seiner Kinder lag Arne Porth nicht nur auf der Pirsch, sondern war auch gerne mit einem Rennrad unterwegs. Sowohl Jagd als auch Radrennsport hat er zugunsten der Kinder hinten angestellt. Bis zum Ende des Urlaubs will die Familie des 40-Jährigen noch einige andere Orte auf der Halbinsel kennen lernen.

Von Timo Richter