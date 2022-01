Das fürchtet der Wehrführer der Ahrenshooper Feuerwehr

Ahrenshoop

Ein Damoklesschwert hängt über der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop. Mit nur 17 aktiven Mitgliedern gibt es nach Einschätzung von Wehrführer Benjamin Heinke viel zu wenig aktive Brandschützer. Es droht, Einwohner des Ortes für den Dienst in der Feuerwehr verpflichten zu müssen. Wegen eines Mangels an Einsatzkräften die Feuerwehr abmelden kann Benjamin Heinke die Feuerwehr aber auch nicht, dann müssten auch die Hotels in dem Künstlerort schließen.

Versucht hat er in der Vergangenheit Einiges, um die Zahl der aktiven Mitglieder in der Feuerwehr zu steigern. Appelle an Unternehmer und Hoteliers, die ja vom Brandschutz in dem Ort profitieren, direkte Ansprache, Briefe und Flyer. Genutzt hat das wenig. Gründe sind: Ahrenshoop ist auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nach Einwohnerzahlen die kleinste Kommune, sie ist mit einem Durchschnittsalter von knapp 59 Jahren auch die Gemeinde mit der ältesten Einwohnerschaft. Beides trägt nach Erfahrungen des Wehrführers nicht gerade dazu bei, neue Mitglieder für den aktiven Dienst in der Feuerwehr zu rekrutieren.

Bleibt der Nachwuchs?

Und auch der Nachwuchs macht wenig Hoffnung, die personelle Situation der Ahrenshooper Feuerwehr nachhaltig zu verbessern. Derzeit lernen zehn junge Brandschützer spielerisch den Umgang mit Verteilern und Spritze. Was aber ist nach deren Schulzeit, wenn der Nachwuchs für Ausbildung oder Studium die Region verlässt? Eine Antwort hat der Wehrführer derzeit nicht, nur die Gewissheit, dass die Feuerwehr in Ahrenshoop nicht noch weiter ausgedünnt werden darf, ohne das einschneidende Schritte erforderlich werden.

Im Jahr 2024 will Benjamin Heinke das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop feiern. Sein Ziel ist es, bis dahin die Zahl der aktiven Einsatzkräfte auf wenigstens 20 zu steigern. Um überhaupt einsatzbereit zu sein, existiert seit Jahren eine Alarmierungsgemeinschaft mit der freiwilligen Feuerwehr im benachbarten Wustrow. Im Notfall werden stets beide Feuerwehren alarmiert, erst am Einsatzort sind die Brandschützer dann mit regulärer Stärke komplett. „Diese Kooperation läuft super“, sagt der Ahrenshooper Wehrführer. Skeptisch sieht er allerdings eine Fusion beider Wehren. Sollte es irgendwann einmal dazu kommen, müssten aber weiterhin zwei Standorte bleiben, so Benjamin Heinke.

Kompensation durch Technik

Trotz der Schwierigkeiten investiert die Kommune seit Langem regelmäßig in die Ausrüstung der Brandschützer. Noch in diesem Jahr sollen 600 000 Euro für den Kauf eines neuen Löschgruppenfahrzeugs zur Verfügung gestellt werden. Das Geld steht im Entwurf der Haushaltssatzung. Die muss aber noch beschlossen werden. Geschehen soll das während der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 20. Januar. Auch in den zurückliegenden Jahren habe sich Ahrenshoop den Brandschutz „viel kosten lassen“. Die geringe Zahl aktiver Einsatzkräfte will die Kommune so zum Teil durch technische Modernisierung ausgleichen.

Perspektivisch soll die Feuerwehr des Künstlerortes im kommenden Jahr ein neues Rettungsboot erhalten. Das alte Boot ist bereits 17 Jahre alt und entspricht nicht mehr den steigenden Anforderungen bei der Wasserrettung. Gerade erst hat die Ahrenshooper Feuerwehr eine eigene Abteilung zur Rettung von Menschen aus Gefahren auf dem Wasser gebildet. Sie hat dafür die Regelungen aus Dierhagen, die ebenfalls eine eigene Wasserwehr haben, übernommen.

Einen großen Traum hat der Wehrführer zudem: Bis Ende dieses Jahrzehnts soll ein neues Gerätehaus stehen. Das derzeitige Gebäude wurde vor 23 Jahren als Gemeinschaftshaus errichtet, erfüllt aber längst nicht mehr die Vorgaben an ein Feuerwehr-Gerätehaus. So hängt die Schutzkleidung aktuell in der Fahrzeughalle, nach aktuellen Vorgaben ist das nicht statthaft. Auch ist die private Kleidung nicht ausreichend von der Schutzkleidung getrennt.

Einsatzreichstes Jahr in jüngerer Geschichte

Wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr in Ahrenshoop ist, zeigt das zurückliegende Jahr. Mit 66 Einsätzen war es das einsatzreichste Jahr in der jüngeren Geschichte der Feuerwehr in dem Künstlerort. 21-Mal rückten die Kameraden zu Brandeinsätzen aus, in 45 Fällen handelte es sich bei dem Alarm um eine Hilfeleistung. Dem Wehrführer zu folge stellte das Jahr eine „enorme Beanspruchung“ für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr dar. Dazu kommt, dass die Feuerwehr im zurückliegenden Jahr dreimal Tote bergen musste.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auffallend häufig waren die Retter im gesperrten Bereich des Steilufers im Einsatz. Die Hinweisschilder, die auf Lebensgefahr in dem Abschnitt hinwiesen, werden laut Benjamin

immer wieder ignoriert. Passiert dort dennoch etwas – das muss nicht abrutschende Küste sein, das können auch individuelle gesundheitliche Probleme sein – muss jedem klar sein: Ein Rettungsteam kommt da so schnell nicht hin. Zudem stellten die Einsätze im Bereich des Steilufers immer auch eine besondere Gefahr für die Einsatzkräfte dar.

Von Timo Richter