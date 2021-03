Das genießt ein Prerower im Urlaub

Prerow

Die Begeisterung für seine treue Begleiterin steht Steffen Hückstädt ins Gesicht geschrieben. Saskia heißt die wenige Monate alte Chihuahua-Dame, die im Leben des 39-jährigen aus Prerow eine gewichtige Rolle spielt. Der Koch, der normalerweise in seinem Heimatort arbeitet, ist täglich mit der Hündin unterwegs. Gerne wählt er dafür Spaziergänge am Strand. Da erhält nicht nur Saskia genügend Auslauf, da kann auch Steffen Hückstädt mal so richtig durchatmen.

Sportlich unterwegs

Überhaupt ist der Prerower auch gerne sportlich unterwegs. Jedenfalls dann, wenn er sich auf den Fahrradsattel schwingt. Das Radfahren zählt er zu seinen Hobbys. Und dabei darf es dann auch zügiger zugehen, wie Steffen Hückstädt sagt.

Auf Tour ist er aber nicht nur in der Region, sondern während des Urlaubs in der ganzen Welt. Thailand hat er schon besucht, ebenso Griechenland oder die Türkei. Wichtig ist ihm, dass es am Urlaubsziel richtig schön warm ist.

Von Timo Richter