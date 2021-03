Das haben Stipendiaten im Künstlerhaus Lukaus in Ahrenshoop erlebt

Ahrenshoop

Kunst lässt sich von der Corona-Pandemie nicht ausbremsen. Vier Stipendiaten haben das Künstlerhaus Lukas in diesem Monat mit Leben erfüllt. Die ersten drei Künstlerinnen und ein Künstler machten aufgrund der Einschränkungen durch das Virus besondere Erfahrungen in Ahrenshoop. Am Samstag wird – im Internet – die Ausstellung „Junge Kunst aus Nordeuropa“ im Neuen Kunsthaus eröffnet. Dazu gibt es eine Tanzperformance. Ab Sonntag kann die Ausstellung besucht werden.

Dass die Künstlerinnen und der Künstler nach Einzug in das Künstlerhaus erst einmal wie in einer Quarantäne auf sich allein gestellt waren, haben sie ganz unterschiedlich erlebt. Sara Björg Bjarnadóttir aus Island beispielsweise vermisst den anfangs fehlenden Austausch mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Gleichzeitig habe ihr die Zeit ohne Kontakte viel Energie für die Arbeit gegeben. Es habe etwas gedauert, die Einschränkungen zu akzeptieren, aber in dem großen Atelier konnte sie die neu gewonnene Energie in die Kunst stecken.

Landschaft und Natur wirkten

Für die gebürtige Österreicherin Annelie Andre, Choreografin und Tanzkünstlerin, war es eine echte Umstellung, viel allein zu sein. Die 28-Jährige, die in Berlin lebt, hat in Ahrenshoop erfahren, was Raum und Zeit im Leben eines Menschen ausmachen. Sie selbst hat Natur und Landschaft auf sich wirken lassen, um diese Eindrücke und Erfahrungen in Bewegung umzusetzen. In einem neuen Projekt möchte sie Klänge und das Medium Video miteinander verbinden.

Gerade erst hat Anne Martin den ersten Preis des Caspar-David-Friedrich-Instituts in Greifwald erhalten, zählt die gebürtige Erfurterin zu den ersten Stipendiatinnen im Künstlerhaus Lukas in diesem Jahr. Die erste kontaktlose Zeit in dem Haus in Ahrenshoop hat Anne Martin für eine Schweigen-Zeichnen-Meditation genutzt. „Ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen.“ Die in Greifswald lebende und arbeitende Künstlerin konnte sich während der Meditation komplett in ihre Arbeit vertiefen. Das baldige Ende des Stipendiums vor Augen, sagt sie über den Aufenthalt in Ahrenshoop: Es war eine sehr schöne Zeit.

Ausstellungen rückten zusammen

Überhaupt keinen Begriff von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hatte Justin Roth aus Kiel. Der gelernte Zahntechniker vermisste den Austausch mit seinen Mitbewohnerinnen im Künstlerhaus Lukas besonders. Das sei schon eine komische Zeit gewesen. „Anfangs war ans Arbeiten gar nicht zu denken, ich musste mir erst einmal alles angucken“, sagt der Künstler, der unter anderem Schmuckstücke kreiert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Stipendiatinnen und der Stipendiat im Künstlerhaus mehr Platz als üblich hatten – normalerweise sind dort mehr Künstlerinnen und Künstler tätig – wird es für die Ausstellung im Neuen Kunsthaus enger. Dort ist noch die im Dezember virtuell eröffnete Ausstellung „Wortgewandt – Linien, Zeichen, Texte“ aufgebaut. Die Ausstellung wird der künstlerischen Leiterin Gerlinde Creutzburg zufolge etwas zusammengeschoben, so dass ab dem Wochenende gleich zwei Schauen zu sehen sind.

Großes Interesse

„So entsteht eine spannende Vielfalt“, sagt Gerlinde Creutzburg, „es entstehen neue Kontraste und Ergänzungen.“ Angesichts der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie hofft sie nun, „dass wir langsam mehr Besucher begrüßen können“. Seit zwei Wochen ist das Neue Kunsthaus wieder geöffnet. Seitdem verloren sich bislang aber nur drei Besucher in das Ausstellungshaus im Bernhard-Seitz-Weg in Ahrenshoop.

Gestaunt hat die künstlerische Leiterin über das Interesse an der ersten Ausstellungseröffnung. Knapp 300 Menschen haben sich das im Internet übertragene Ereignis angeschaut. Auf ähnliches Interesse hofft sie für die Eröffnung der neuen Ausstellung am Samstag. Dann wird es sowohl auf der Homepage des Neuen Kunsthauses als auch auf der des Künstlerhauses Lukas Interviews mit den Beteiligten geben. Außerdem wird eine Tanzperformance von Annelie Andre zu sehen sein. Ab Sonntag ist das Neue Kunsthaus bis Ende Mai mittwochs bis montags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Neuer Austausch im Plan

Derzeit arbeitet Gerlinde Creutzburg an einem neuen Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern in Nordnorwegen. Es geht unter anderem darum, mit künstlerischen Mitteln ökologische Reisewege und -möglichkeiten zu suchen. Das Thema Umwelt steht auch bei der Frage im Mittelpunkt, welche Materialien die Künstler verwenden.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter