Raffinierte Tiere haben den Garten von Dr. Hans Dobbert umgestaltet. Der 84-Jährige empfindet das nicht als Freude. Wildschweine haben sein Grundstück zur Nahrungssuche ebenso durchpflügt wie die Areale der Nachbarn.

In zwei Nächten in der vergangenen Woche sind die Schwarzkittel auf das Grundstück an der Wellenwiese in Zingst gekommen. Die süßen Früchte von kleinen Apfel- und Birnenbäumen haben sie sich schmecken lassen. Bei der Suche nach Insekten wurde der gepflegte Rasen in weiten Teilen des Grundstücks komplett umgepflügt.

Wühlspuren auch auf Nachbargrundstücken

Hans Dobbert besieht sich die Bescherung auf dem eigenen Areal – und weist auf deutlich sichtbare Wühlspuren auf nahezu allen Grundstücken ringsherum. Erinnert fühlt er sich angesichts der Schäden an einen Wildschweinangriff auf seinen Garten schon vor 15 Jahren. Damals aber waren die Ausmaße nicht so erheblich wie nach den aktuellen Besuchen der Wildschweine.

Deutlich werden die Schäden angesichts der Akkuratesse, mit der Hans Dobbert seinen Garten pflegt. Der nicht beschädigte Rasen sieht aus, als sei gerade eben erst Rollrasen verlegt worden. Ein Ilex ist penibelst in Form geschnitten, da passen die Wühlspuren rings um die Pflanze so gar nicht.

Obstbäume wurden geplündert

Königslilien liegen herausgerissen in einem durchfurchten Beet. An den Zwiebeln haben sich die Wildschweine gütlich getan. Abgeknickt sind die unteren Äste von Apfel- und Birnenbäumen, als das Schwarzwild die höher hängenden Früchte erreichen will.

Nach dem ersten Schreck hat sich der Senior erst einmal ans Ordnungsamt der Zingster Gemeindeverwaltung gewandt, um dort wenigstens Hinweise auf das Eindringen der Wildschweine in Wohnbereiche zu geben. Die Arbeit im Garten ist für Hans Dobbert willkommene Tätigkeit an der frischen Luft. Gerade erst hat er von einem Feriengast in einem Nachbargebäude viel Lob für die liebevolle Gestaltung erhalten.

„Einflugschneise“ soll gesichert werden

Der Deichgraben ist für die Tiere die „Einflugschneise“ in die beiderseits des Wasserlaufs angrenzenden Gärten. Auch einen Fluchtweg hat Hans Dobbert ausgemacht: ein schmaler Weg zwischen zwei Arealen, der zur großen freien Wiese an der Barther Straße führt.

Mit einem Elektrozaun soll den Wildschweinen nun der Weg in die Gärten versperrt beziehungsweise sollen sie mithilfe der Stromstöße von ihrem Tun abgebracht werden. Ein Nachbar mit Wissen in Elektronik soll den Abwehrzaun zum Schutz des ganzen Bereichs installieren.

Wühl-Angriff bereits vor 15 Jahren

Anders als vor 15 Jahren hat Hans Dobbert nun von den nächtlichen Aktivitäten in seinem Garten nichts bemerkt. Damals wurde der Hund in den frühen Morgenstunden unruhig und der Hausherr konnte sehen, wie eine Bache mit mehreren Frischlingen auf Nahrungssuche den Ziergarten zu einem wilden Garten machte.

Bei der plötzlichen Flucht nach Erscheinen des Seniors blieb ein Frischling zurück, traute sich laut Hans Dobbert nicht durch den Deichgraben. Die Bache kehrte daraufhin zurück und trug ihren Nachwuchs in der Schnauze über den Wasserlauf.

Experte hat keine Erklärung

Für Ingo Reichelt ist so ein plötzlicher Einfall von Wildschweinen in Gärten nur schwer erklärlich. Normalerweise, so der Vorsitzende des Kreis-Jagdverbandes, komme das verstärkt vor, wenn die Eicheln von den Bäumen fielen. Die Wildschweine bräuchten tierisches Eiweiß in Form von Insekten oder Würmern, nachdem sie Eicheln oder auch Bucheckern gefressen hätten. Derzeit sei es für so ein Verhalten allerdings noch zu früh.

Der Zingst biete dem Schwarzwild darüber hinaus „relativ gute Lebensbedingungen“. Und natürliche Erscheinungen, die den Bestand von Wildtieren reduzieren würden, etwa harte Winter, habe es in der Vergangenheit nicht gegeben. Zudem sei in den vergangenen Jahren eine Buchen- und Eichenmast zu beobachten gewesen. Heißt: Die Bäume haben besonders viele Bucheckern oder Eicheln produziert. Das gilt als Reaktion von Bäumen auf eine eigene Schädigung beziehungsweise schlechte Lebensbedingungen. Die Mast stellt eine Reaktion für eine möglichst große Chance zur weiteren Verbreitung dar.

Wildtierbestand landesweit hoch

Demzufolge ist der Bestand von Wildschweinen – landesweit betrachtet – relativ hoch, wie Ingo Reichelt sagt. Sichtbar ist das unter anderem an der höchsten Zahl von Wildtieren, die im vergangenen Jahr zur Strecke gebracht wurden. Immerhin 97 000 Tiere wurden in ganz Mecklenburg-Vorpommern geschossen.

Dass Wildschweine auch in Ortschaften auf Nahrungssuche seien, ist für den Vorsitzenden des Kreis-Jagdverbandes wenig erstaunlich. „Das war auch zu DDR-Zeiten bekannt.“ In den Kommunen gebe es unter anderem mit Vertretern von Jagdgenossenschaften Ansprechpartner.

Von Timo Richter